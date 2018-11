Emmelie Scholtens en Femke de Laat met beste kaarten naar halve finale

Na tien competitiewedstrijden zijn de geselecteerden voor de halve finale van de Subli Competitie bekend. Bij de vierjarigen heeft Emmelie Scholtens met Joe (v. Blue Hors Zatchmo) de meeste punten verzameld. Bij de vijfjarigen staat Femke de Laat met Resims Invito (v. Fürstenball) bovenaan. Per leeftijdscategorie zijn vijftien paarden geplaatst voor de halve finale op 15 december in Harmelen. Daarna mogen de vijf per leeftijdscategorie naar de finale op Jumping Amsterdam.

Geselecteerd voor de halve finale, 4-jarigen:

1 Emmelie Scholtens, Joe 52

2 Renate van Vliet, Johnny Depp 51

3 Theo Hanzon, JFK 51

4 Vai Bruntink, Jappeloup 50

5 Emma van den Hooven, High Hope 49

6 Renate van Vliet, Just Wimphof 49

7 Geert Jan Raateland, Salvador 45

8 Dinja van Liere, Deparon US 44

9 Dinja van Liere, Johnny Cash 37

10 Femke Beljon, Jacuzzi M 35

11 Annemiek Harmsen, Jannes S 35

12 Vai Bruntink, Jatilinda 35

13 Emmelie Scholtens, Jamaica 34

14 Joyce Lenaerts, Elton 32

15 Lars op ’t Hoog, Jiolympia 30

Geselecteerd voor de halve finale, 5-jarigen:

1 Femke de Laat, Resims Invito 60

2 Bart Veeze, Imagine 57

3 Dinja van Liere, Independent Little Me 57

4 Quinty Vossers, Inferno 54

5 Theo Hanzon, Igitur v/h Goorhof 47

6 Madelon Magermans-Eekhof, Incredible 42

7 Caroline Rijnders, Ruiterstad’s Ice&Fire 41

8 Wilma Salm, Isa 40

9 Laurens van Lieren, Imposant 40

10 Linda Verwaal, Incedible LVD 39

11 Febe van Zwambagt, In Design 38

12 Marije de Lange, Inspiration 34

13 Charissa Buurmeijer, Isabel 34

14 Jos Hogendoorn, Icerole DVB 26

15 Julia Bouthoorn, Infodatek’s Impression 20

Bron: Horses.nl