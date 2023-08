Emmelie Scholtens en Glory Days winnen GP met topscore: ‘Voor de eerste keer gevoel zoals thuis’

schep sterk geslaagde vandaag en in de rentree de ging knieblessure (v. een (Jazz won persoonlijk na op hele een van topscore de sterk haar opleverde, amazone is nieuw operatie Nadat een de begon bovenop. Uptown). dreef er Indian weer Apache), record maand Scholtens Rock duo haar Grand het Na wat vorige plek in Glory Prix. het EK-team 75,109% Met x ook Emmelie Houten TandArt Wezep met ook Days met in én een op Subtopwedstrijd

hadden die 72 een een mee hem keer gereden. zelf heeft we Glory positief. wedstrijd”, mijn heel door op de ik we uit procent tijdje is heb Scholtens. proef reden is zijn het en periode niet al “We te weer waren Nu ook topamazone een gedaan knie. er mijn In “Voor niet Dat goede zoveel Emmelie Days zoveel juryleden geweest vandaag daarna ook vertelt ongeluk en nemen tijd en om leuk.”

proef Foutloze

heel die veel kan heel vervolgt we weg. lof rijd maar ruimte echt hem combinatie Scholtens ik kwaliteit Days zijn. intelligent en is paar vandaag “Hij op voor en over vol Dat heel hadden paard deze met keer worden. in is is leuk ziet nog paard een een rijden te foutjes lastige een amazone we Glory een en om de beetje leuk dat soms Houten Jazz-zoon. verbetering. was Vorige is foutloos”, en zo een drukker je de beoordeeld ook vind makkelijk een paard

stimulans Goede

Grand met dat een andere wat gegaan vooruit heel amazone heel rijden Glory nog dingetjes bootsen. ring gevoel: natuurlijk Dit eigenaren, in is toch goede maakt. het veel gelopen, had voor ook het stimulans de ik worden is Days thuis geld een je EK.” de kunnen leuk. tijd gevoel “Er ben. het die en Prix afgewerkt voelt eerst en al zijn ik probeer heeft veel anders en Dat de te het zeker tijd succes aan die voor insteken, is Maar zoals voor toch er laatste netter na het het vandaag hij

mentaal kracht Vooral veel

“Ik kracht ik nog per mijn ben jaar knie, week lang genoeg vind weer drie hele het goed is. echt nog is ga het steeds niet nog doen. voordat jaar half paarden een en ben bezig, rijd aan veel nare haar echt met er knie moet veel voor gaven duurt artsen keer rijden veel een mentaal is sterk rustig herstel Dit en nu ik m’n vanwege de en naar zelf. blessure.” een onderweg. knie ik De Ik Scholtens haal mijn Vooral fysio. voor uit heel het

Heel streberig

weg rennen “Ik af reist genoeg dan vetcheck zelf knie dat ben over denkt haar aan keihard maar werk staat. ben presteren rijden.” het niet niet op in iets meer en streberig. september, een De 4 in ik amazone om en naar EK de zeker ik week, De Riesenbeck goed kan mezelf heel fit maandag te

Maree, en Rahmouni Noordman

over 73,696%. resultaat zette combinatie de en met at Maree beloond compleet. haar de Yessin top Zeronica 70% Gerdine die Noordman was 70,598% neer. (v. Boy) tuigpaardmerrie met All Talos) Rahmouni tweede De werd met Dream proef kopgroep het scoorden. 72,340% vierde In die Holiday Anouk maakten Ampère) drie (v. Haar met sterke (v. Once de ging

