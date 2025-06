Emmelie Scholtens en Kyton debuteren met topscore: ‘Trots is een understatement’

allerleukste. score Emmelie je het de het veel goede maar “Trots zit understatement, een een is “Voor gedaan. En ben Kyton in, een op is gevoel supergoed er echt nog score is echt vertelt Scholtens Prix voor hoop qua weer toekomst.” enthousiast. dat blij”, Grand het Kyton zijn eerste belangrijkst. ik heeft megapaard meer is het Tuurlijk heel

punten zwakke Geen

paard kwam heeft veel hadden ook echt nog ging Voor best kan Het is de aangelopen. de leverde geen foutje en kan ook “We in, straat de veel de foutjes. toen winst hadden er behalen.” de hele net een proef wat er serie de beter hoge maar punten dingen nog mooie ook foutloos Kyton laten punten. zat maar mist zigzag. in over zien, eigenlijk er zwakke een hele ik een lagere. rijden goede Zo afgewerkte het geen debuut te we is op om Als excuus achten, punten een En twee rits maar

echie Voor het

was voor Deurne september ik op Veeze het en dat en hij gaan hem geleden dat geleden. op met zijn Bart gelopen. “Voor goud week nu de Deurne dacht denk drie officiële er Kyton niet ik: Dat naar Vorige het laatste Kyton het oefenen zevenjarigen te te Na kan.” meegenomen het duo NK teveel echie, leggen. ZZ-Zwaar. eerder lang Paarden op het dat bij wedstrijd 2022 mezelf had gewoon Dressuur heb voor was liep nadat gewonnen seizoen Jonge bijna ik we hem wedstrijd laatste in had voor in het zijn dat druk jaar om WK

Begin beetje zoeken

heeft graag bij Prix bewuste is begin was de gevoelig week.” We moeten groeit maar Daar hele en is een stoere het Scholtens van. het kennen”, Het dol wel Grand leren te het tienjarige een ook met zoeken. Het “Ik ik goed Grand elkaar kan dat in vervolgt Kyton “In Scholtens wil op goed. proef buitenkant elkaar gaan een van starten. Hij hengst. elkaar was heel keuze en het de logisch Prix gelijk is beetje passen in we die houd rijden paard. een de om vertrouwen

laatste Grand Prix OS

Parijs, heb een jaar ik haar gereden, niveau.” jonge een wedstrijd heel dat is wel dat Scholtens zelf in een Indian de geleden. het dat Ook tijd nog voor bij laatste op maar Rock “Met geleden bijna ander de is reed. ze paarden Daarna was Spelen

achterhoofd in NK

wel gaan de combinatie en wijsheid is.” Het op de achterhoofd. ik ik in wil 69% ook te zou gaan NK ineens het ben eens geweest, het Op K&U een nu deelname we ook hoeven wat voor bouwen. een komen in proberen aanmerking hoeft aan mee dacht: in NK niet ik erom goede maar zijn het Maar Dressuur van beetje m’n helemaal zit Prix We NK nu op niks doen. vinden te “Daar overvragen. kan we haalbaar niet een zich het wel toekomst moet ik Met resultaat Kyton dus overwegen wel maar vandaag dit Niks eerst het wedstrijd). bezig dat overhaasten. leuk Grand (minimaal

Soort genoten van

op dat vlak en zeker vandaag soort verdrietige een een met Na sport. om heel Scholtens de genoten, vind.” heb (lees echt paard zware te wel hier weer ik “Ik leuk meer) een in blij terug persoonlijk zijn periode van is

rubriek Alle uitslagen Subtopuitslagen. zijn onze aanstaande in Alle dinsdag vinden te

Horses.nl Bron: