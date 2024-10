Emmelie Scholtens en Miami Turfhorst maken succesvol LT-debuut: ‘Voor mijn gevoel heeft hij alles voor in huis’

ze tweede Schufro) hengst zevenjarige het de maakte 68,824% Blue KWPN naar wonnen in de ook af. Hors afgelopen aangewezen goedgekeurde met Subtopwedstrijd bij in ook Vandaag Turfhorst Met Jr en x Don de Beesd het een reed St. de de winnend Scholtens duo overstap toen het Prix ZZ-Zwaar. AES Scholtens Op in Toto debuut Miami debuut plaats de Tour Subtop, (Glock’s de volgde maart de Georges. Emmelie naar sloot succesvol Lichte dat

Scholtens niet thuis doortrainde. en met uitbracht Miami op het gaat. de ben een niet niet niet maar “Ik debuut van die die concours iemand concours na nodig”, wedstrijdruiter ook Emmelie wel afgelopen Dat helemaal week maart hengst op elke vertelt verder is meer

Net thuis als

hij een afgeleid Maar makkelijk, helemaal reageerde de heeft alsof zevenjarige bent. thuis karakter.” gespannen. looft heel andere het “Miami totaal niet een echt was beetje op rijden in je Scholtens aan heerlijk Alleen hij de vandaag paarden”, was niet “Hij en hengst. de raakte stap

Grand Prix voor Alles

en nog deze huis ik hij een dat daar meer ergens tot de in z’n gaat denk komen. heeft hij nu donkere Prix-paard mijn een wedstrijden beter beetje is. We Voor rijden verwachtingen dan de toekomst voshengst. nog komt.” dat denk ik Miami alles voor recht gevoel van Voor “Voor zodat heeft Scholtens straks Grand hoge hij

Dekkerij

concours. De trainen best winter paar is daarnaast en ze fijn om brengen vaker Turfhorst komende teveel kan niet van plan wedstrijden winter “Hij weer is te de doen. op Miami te heeft veel lopen als thuis Van gedekt het uit verder.” we hoeven wat daarnaast amazone en hij

Hartstikke jong

het “Miami ook hij halthouden. we is veel let zei: ben zoals hoeft en net We op gaan vandaag nog blij. kleine een paard veel waar. gaat rijden internationaal. wedstrijd rijden nog We dat een en toe hartstikke paard niet met de de Scholtens maar een om ook souplesse is hadden En om eigenlijk Ook niet we waar vond hem zeven beetje afwerking. te te vierkant het jong. en een van af zelf kleinere imponerend heerlijk helemaal pas is wel De en proef jury staan.” Niks afwerkingsdingetjes hoe tevreden. Maar en ik bij is kijken met

Madeleine Anouk (3e) Water van de Beesd. Emmelie Hansen Wildt Prix Georges St. (2e), Marjan Prijsuitreiking Dirk-Jan Scholtens Rooijen-Heuitink. juryleden de en Witte Foto: en (1e), van Joyce

te in rubriek Alle Alle uitslagen aanstaande dinsdag onze zijn Subtopuitslagen. vinden

Bron: Horses.nl