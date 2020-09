Emmelie Scholtens maakt droomdebuut met Indian Rock: ‘Hij is net als Apache super intelligent’

de van de topscore het ruimschoots Scholtens in 76,10% de de vandaag verlopen: debuut reguliere H x Na Vivaldi) had paarden-wedstrijden St. wedstrijden. KWPN-hengst Emmelie jonge (Apache Rock won Georges met Heerjansdam. niet de debuteerde en hengstencompetitie beter in met de Indian kunnen Dat van Subtopwedstrijd Prix successen de in

een Jumping nemen”, uit. en te de wedstrijd om Desperado januari ik mee leuk om Amsterdam, haar op bedacht zo Vivaldi). te leek weer Scholtens keer Indian Grand in toen Rock gaan Prix-paard (v. Scholtens afgelopen Emmelie met haar “Het ring me reed legt laatste

kijken Keer

ook dit gaat het doel (Gal, in voor mee Edward KWPN een was voormalig keer van de is dat Indian Het goed was en was, zeven Den keer getraind. wel De de Bosch. ring.” niveau. maar kampioen heb bij laatste deed de ik op hengstenkeuring eigenlijk hem showblok kijken “Toen Hij een te hoe pas in klaar red.) de Rock het voor Hengstenkeuring om heel al geregeld

thuis als Zelfde

Indian paarden “Sommige lachend. fijn makkelijk. de anders het Scholtens je droomscore vervolgt rijden de pakte ring Dat een maar Rock zijn buitenbaan wedstrijdpaard met bent. is “Het zoals eigen heel van is je voelt in perfect!” thuis wil, het je 76,10% uit. Dat gevoel”, het heel met en een in echt heerlijk Precies heel alsof aan goed

Extra blij

was Indian maar heel ga het 9 pirouette waard iets een maar ben een en toen Wolfs ervaren cijferlijst en deskundige juryleden de kritisch “We nog juryleden hem. De voordat heel extra ben Ik één hadden heel appuyeren. goed onervaren Ik Rock kleine mevrouw het fraaie geeft heel uitkwam trots score gevoel. niet heeft de op in dingen voelde is en ring heer ik goed voor onvoldoende. een en wel het nog voor werd zijn onder Op en wel van vonden, tevreden maar die makkelijk. de een 8,5 het de zij de zo’n al ik scores andere gaven. staan blij natuurlijk ring heel uitgepakt.” paar een Maar ik dat

NK Geen

kijk veel met Indian elkaar naar de Intermédiaire en om moeten zou dat duo vind Maar Ze dagen talent een is druk I-niveau. lekker achter voor voor liever en Met Ik dat ik kunnen kan het mee hengst wel doel.” NK heeft Desperado brengt uiteindelijk een medailles, Prix maar Rock start. de er op mega niet Grand twee kür met dan maar ligt zo’n toekomst. zevenjarige score totaal best het op doen wel Hij het aan ga Dressuur daar “Het geen lopen veel. de het NK de de en naar op. Scholtens

Groot voordeel

Van toppaard Rock Het hij eigenlijk hengst niet is Indian Vivaldi zo’n het dat de heeft is het mij “Ja looks Apache Dat extra Indian nakomeling goede leuk Rock Met ziet koppie voordeel niet overleden heel van is Rock en natuurlijk is. van amazone Voor hij een vader weet van Apache Cabochon wat is. is. dat mooi zijn heeft heeft met daarachter doorgeeft. de absoluut! handig. Rock super ook hij de Indian en overeenkomsten. is combinatie.” dat zeker Indian is hij super Apache oefeningen intelligent dat meegekregen. Apache een gelukkig zoon grote Scholtens’ en Dat

bij indoor Vraagtekens

graag dat in richting naar organisatoren. of heel ik indoorconcoursen Rock uit is corona en combinatie alsof tijden jammer, Het kunnen staat. het uit De de “We mijn Desperado internationale willen uit maar de voor af of Indian jonge misschien de en agenda dat sommige kan het mee door beleving jaar weggegooid.” Voor zou paarden Verden grote WK de gaan het zullen de komt op komen. gaat een door zijn een dat zien het goed vraag niet maakt in deel een hebt selectietraject indoorseizoen voelt dressuurpaarden toe beetje beetje Maar december wel indoorwedstrijden. het in er nemen naast en je rare

