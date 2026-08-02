Emmelie Scholtens maakt superrentree na babypauze: ‘Ik kon zo verder waar ik gebleven was’

Na de geboorte van haar dochtertje Bo heeft Emmelie Scholtens haar rentree in de ring gemaakt. En wat voor rentree! In de voorselectie van de Pavo Cup in Schijndel reed Scholtens met Port-Au-Prince (v. Desperado) en Rockstar Millionaire (v. D’Avie) naar de hoogste score en een dag later sloot ze haar rentree-reeks succesvol af op de Subtopwedstrijd in Deurne. Hier reed de amazone de hengst Kyton (v. Ferguson) met een vet persoonlijk record van 75% naar de overwinning in de Grand Prix.
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Horses.nl Bron:
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