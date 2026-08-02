Emmelie Scholtens maakt superrentree na babypauze: ‘Ik kon zo verder waar ik gebleven was’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Emmelie Scholtens maakt superrentree na babypauze: ‘Ik kon zo verder waar ik gebleven was’ featured image
Emmelie Scholtens met Kyton. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na de geboorte van haar dochtertje Bo heeft Emmelie Scholtens haar rentree in de ring gemaakt. En wat voor rentree! In de voorselectie van de Pavo Cup in Schijndel reed Scholtens met Port-Au-Prince (v. Desperado) en Rockstar Millionaire (v. D’Avie) naar de hoogste score en een dag later sloot ze haar rentree-reeks succesvol af op de Subtopwedstrijd in Deurne. Hier reed de amazone de hengst Kyton (v. Ferguson) met een vet persoonlijk record van 75% naar de overwinning in de Grand Prix.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant