Emmelie Scholtens scoort PR met Hero: ‘Ik wil niet bij de pakken neer gaan zitten’

Emmelie Scholtens was in de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd in Nunspeet een klasse apart. Met de zevenjarige hengst Hero (Apache x Jazz) noteerde ze 72,279%. Daarmee won de combinatie niet alleen met ruime voorsprong de rubriek maar verbeterden ook hun persoonlijk record.

“Ik ben heel tevreden. Hero is pas zeven jaar en heeft nog niet zo veel wedstrijden gelopen. Af en toe nemen we een proefje mee om te oefenen. Gewoon om te kijken waar we staan”, vertelt Emmelie Scholtens die met Hero ruim twee maanden geleden debuteerde in de Prix St. Georges en vandaag hun tweede wedstrijd reden in deze klasse.

Nog geen perfecte proef

Ondanks de fraaie score ziet Scholtens nog zat mogelijkheden voor rek omhoog. “Er zaten dingetjes in de proef die mooier afgewerkt moeten zijn, zoals de voltes die te groot waren. Gezien zijn ervaring is dat best logisch. Op zich is Hero er best klaar voor maar hij is nog niet toe aan de perfecte proef. Dus er is zeker nog winst te behalen.”

Alleen op pad

Scholtens is heel blij met het karakter en de instelling van de hengst. “Ik ben vandaag alleen met hem op pad gegaan en Jeroen kwam pas later. Hero heeft wel veel jonge paarden-proeven gelopen, maar dat ik met een hengst gewoon alleen op wedstrijd kan gaan, vind ik best bijzonder. Hero heeft een goed karakter en een goede instelling. Heel leuk om hem mee te nemen. Daarnaast is hij heel expressief en blijft dat ook in de proef. Het is echt een eyecatcher om te zien.”

Doorgaan en focussen

Voor Scholtens was het de eerste wedstrijd na het tragische overlijden van haar lieveling Apache. “Het is nog steeds moeilijk en als ik thuis door de stal heen loop moet ik iedere keer slikken. Maar ik wil niet bij de pakken neer gaan zitten. Het voelde wel een beetje raar om vandaag weer de ring in te rijden. Dat had ik met Apache ook zo graag nog willen doen. Maar op een bepaald moment moet je toch weer doorgaan en focussen. Dan maar met de jongere garde. Ik vind het heel leuk om te doen en ben niet iemand om op de bank te gaan zitten. Dat hoort niet bij mij.”

Apache-kinderen

“Ik heb verschillende nakomelingen van Apache onder het zadel en kan daar alleen maar heel trots op zijn. Zowel in Nederland als in het buitenland komen veel goede Apache-kinderen naar boven drijven en ik denk dat hij als fokhengst nog wel een stempeltje gaat drukken. Bij de jonge paarden zijn ze nog niet zo opvallend maar wel voor het hoogste niveau. Dat voel ik bij Hero ook. Dat ik dit met een nakomeling van Apache kan doen maakt het wel bijzonder. Apache was heel bloederig en Hero is meer een stoere bink. Maar als je Hero ziet hoef je je niet af te vragen wie zijn vader is.”

Gschwind volgt

In de Prix St. Georges mocht de Taiwanese amazone Dania Gschwind (pupil van Annemieke Vincourt-Krom) de tweede prijs ophalen. Met Armani (v. Tuschinski) noteerde ze 66,324%. Kiki Pols en Ebony Swing (v. Gribaldi) volgden met 61,544% op de derde plaats.

Spaak wint Intermédiaire I

Mylene Spaak en Ziteldo (v. Royal Dance) waren met 66,176% overtuigend de beste in de kleine groep Intermédiaire I. Simone Witteveen en Wish You Were Here TK (v. Mill Reef VDL) volgden

met 63,162%.

Eerste proef ZZ-Zwaar voor Van de Pol

In de eerste proef ZZ-Zwaar ging Violetta van de Pol er met de overwinning vandoor. Zij reed Grand Marnier VDP (v. Rousseau) naar 66,929%. Ook Julia Vrolijken noteerde in deze proef twee winstpunten. Haar rit met Confusius SDM (v. Johnson) was goed voor 65,143% en de tweede plaats. Marjan van de Langemheen en Elvis (v. Vivaldi) sloten met 64,143% aan op de derde plaats. De proef was Iris Verheij en Epril W. (v. Wynton) werd met zeven procent juryverschil behoorlijk wisselend beoordeeld. De jury bij H plaatste de combinatie met 66,571% bovenaan, de jury bij C bleef met 59,571% onder de zestig procent. De gemiddelde score kwam uit op 63,071% en daarmee de vierde plek. Stefanie Waaijenberg en Giovanni (v. Oscar) maakten met 62,714% de top vijf compleet.

Waaijenberg neemt revanche in tweede proef

Na haar vijfde plek in de eerste proef ZZ-Zwaar deed Stefanie Waaijenberg er in de tweede proef een flinke schep bovenop. Hier zette ze met Giovanni ruimschoots de hoogste score neer van 67,857%. Kiki Pols en En Voque Swing (v. Gribaldi) eindigden in de eerste proef nipt buiten de prijzen. In deze tweede proef pakten ze met 65,071% het rode lint. Violetta van de Pol en Grand Marnier VDP (de winnaars van de eerste proef) werden hier derde met 64,643%. Ook Julia Vrolijken mocht haar tweede prijs van de dag ophalen. Met Confusius SDM noteerde ze 64,429% en daarmee de vierde prijs. Wendy Egberts Sies en Bravour (v. Fürst Heinrich) noteerden de vijfde score van 61,000%

