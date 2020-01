Emmelie Scholtens wint PSG-debuut met Havanna RS2: ‘Het is wel iets anders met een merrie’

De overwinning in de Prix St. Georges was zondag op de Subtopwedstrijd in Liempde voor Emmelie Scholtens met Havanna RS2 (v. Vivaldi). Het was de eerste keer Lichte Tour voor de schimmelmerrie en dit debuut leverde een totaal op van 72,4% van de jury, waarmee ze niet alleen ruimschoots de rubriek won, maar ook nog een royaal de hoogste dagscore neerzette.

“Ik ben heel tevreden”, steekt Emmelie Scholtens van wal. “Havanna heeft in verhouding heel weinig wedstrijdervaring, maar dat maakt voor haar dus niets uit. Zij gaat eigenlijk gewoon zoals ik van haar gewend ben en dat is natuurlijk hartstikke fijn. ”

Dametje

“Het enige waar ik met haar wel rekening mee moet houden is dat ze best wel een dametje is en het niet zo fijn vindt om met veel paarden tegelijk in de rijbaan te zijn”, vertelt Scholtens verder. “Ze is een beetje een tuttebel wat dat betreft en ze weet ook heel goed wat ze wel en niet wil.”

Sterke draftour

Hoewel er in de proef geen fouten zaten en Scholtens dan ook geen enkele onvoldoende kreeg van de jury zou het galopgedeelte nog iets meer afgewerkt mogen worden. “Het is ook nog een klein beetje aftasten in de ring, maar ik had het appuyement in galop bijvoorbeeld iets scherper in mogen zetten”, blikt de amazone terug. “De draftour was wel al heel sterk en ik had ook voor een volte al een keer een negen erbij staan op het protocol. In de draf heeft ze ook echt al veel draagkracht.”

‘Is dat een merrie?’

Voor Scholtens is Havanna de enige merrie die ze rijdt en dat is toch wel wat anders dan de hengsten en ruinen, die ze gewend is, maar ze kan wel makkelijk omschakelen. “Het is best grappig om te merken dat je het toch even iets anders moet vragen soms, maar ze is wel gewoon een heel goed paard en ze doet alles”, vervolgt Scholtens. “En voor buitenstaanders is het ook niet heel duidelijk dat ze een merrie is, want ze heeft echt een kap. De jury vroeg vandaag dan ook heel verbaasd ‘Is dat een merrie?'”

Geen planning

Hoewel het debuut zeer geslaagd is, heeft Scholtens niet echt een planning voor de merrie. “We hebben haar samen met RS2 en daardoor kan ik haar ook langer blijven rijden”, aldus de amazone. “Ik heb voor haar qua wedstrijden niet echt een planning. Ik leid haar thuis rustig verder op en we hebben ook wel de verwachting dat ze straks Grand Prix kan lopen, maar voor nu is ze nog jong zat, dus we doen het rustig aan en als het een keertje zo uitkomt dan neem ik haar nog weer eens mee op wedstrijd.”

Met kop en schouders

Scholtens stak er met de achtjarige Havanna met kop en schouders bovenuit in het gecombineerde Lichte Tour-klassement en stond net geen tien procent los van Aimee van Neer, die tweede werd. Van Neer kreeg voor haar Inter I-proef met Chinski (v. Tuschinsky) 62,50%.

Jeugd

Voordat de Lichte Tour werd verreden in Liempde was het eerst de beurt aan de jeugdcombinaties. Evelien Huberts won deze gecombineerde rubriek met Romeo (v. Jazz). Het duo kreeg 65,37% van de jury voor hun individuele YR-proef en werd op de hielen gezeten door Lina Uzunhasan met Hermès (v. Johnson), die 65% kreeg voor haar YR-teamtest.

Bron: Horses.nl