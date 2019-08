Engie Kwakkel naar dik 75%: ‘Echt elke pas was van mij’

Met maar liefst twaalf combinaties die boven de zeventig procent scoorden was de Prix St. Georges vandaag op de Subtopwedstrijd in Houten van hoog niveau. De spannende strijd ging vooral tussen Engie Kwakkel en Marieke van der Putten die beiden over de 75 heen gingen. Uiteindelijk mocht Kwakkel met haar geroutineerde Eyecatcher (v. Uphill) met 75,81% in de ereronde voorop rijden en volgde Van der Putten met de zevenjarige Toskira (v. Sir Donnerhall) met 75,22% als tweede.

“Ik dacht dat ik het in dit sterke veld niet ging redden en reed gewoon voor wat we waard zijn”, vertelt Engie Kwakkel na haar topscore die naast de overwinning ook een nieuw persoonlijk record betekent. “Eyecatcher heeft de laatste tijd veel geleerd en loopt meestal wel foutloos. Maar dit was de eerste keer dat echt elke pas van mij was.”

Torenhoge wissels

De combinatie scoorde zowel in de draf- als in de galoponderdelen meerdere negens. “Het laagste cijfer was een zeven. Hij stond eraan en deed het echt fantastisch. Eyecatcher wordt ook steeds comfortabeler in de ring. Het verschil tussen thuis en in de ring wordt ook steeds minder groot. In de galop scoorde hij altijd al hoog met onder andere torenhoge wissels van de grond. We hebben de laatste tijd vooral aan de draf gewerkt en dat werpt nu z’n vruchten af. Dit is echt genieten en ik ben helemaal blij. Ik denk niet dat ik met een ander paard eerder zó hoog gescoord heb.”

Filion en Van der Heijden boven 73%

Twee combinaties gingen over de 73 procent heen. Dat realiseerde de in de Subtop nagenoeg onoverwinnelijke Dominique Filion. Zij reed de zevenjarige merrie Frida K (v. Fidertanz), die ze pas sinds kort in de Prix St. Georges uitbrengt, naar 73,16%. Het debuterende duo Kebie van der Heijden en Genie (v. Zhivago) was goed voor 73,01%.

Debutant Van Kempen

Ook debutanten Floor van Kempen en Echt Mooi (v. Voice) waren goed op dreef. Na de bronzen medaille afgelopen mei op het NK Dressuur, toen nog in het ZZ-Zwaar, scoorde het duo op hun PSG-debuut 72,13%. De overige prijswinnaars waren Mark van de Donk en Donovan (v. Sir Donnerhall) met 71,62%, Wenda Welten en Firefly (v. Wynton) met 71,10%, Linda Verwaal en Effect Rythm (v. Jazz) met 70,81% en nogmaals Floor van Kempen, nu met haar eigengefokte Geronimo (v. Bordeaux) met 70,66%.

Bron: Horses.nl