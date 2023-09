Escamillo wint inloopproef Nürnberger Burg-Pokal in Darmstadt

Voor de populaire Escolar-zoon Escamillo lag de focus dit seizoen op de fokkerij en hij werd op slechts twee nationale Lichte Tour-wedstrijden uitgebracht (een in maart en een in augustus). Vandaag reed Manuel Dominguez Bernal de inmiddels achtjarige Rheinlander-hengst in de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal in Darmstadt. Met 74,854% liep hij ruimschoots naar de overwinning.