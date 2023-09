Escamillo wint kwalificatie Nürnberger Burg-Pokal met 77,585%

Voor de populaire Escolar-zoon Escamillo lag de focus dit seizoen op de fokkerij en hij werd op slechts twee nationale Lichte Tour-wedstrijden uitgebracht (een in maart en een in augustus). Afgelopen weekend stuurde Manuel Dominguez Bernal de inmiddels achtjarige Rheinlander-hengst de ring in voor de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Darmstadt. En die won hij met (4%) afstand. Met 77,585% won Escamillo de proef én een ticket voor de finale.

Escamillo, die twee keer brons won op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden, heeft met zijn megascore in de kwalificatie (één jurylid gaf zelfs 79,146%) goede kaarten voor een topplaatsing in de finale in december.

Escamillo’s vader Escolar leverde overigens ook de nummer 2 van de kwalificatieproef: Escolux onder Thomas Wagner (73,537%).

Uitslag

Bron: Horses.nl