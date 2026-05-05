Escamillo wint tweede nationale Grand Prix met bijna 73%

Rick Helmink
Escamillo (v. Escolar) met Manuel Dominguez Foto: Equitaris.de/Sabine Wegener
De invloedrijke Duitse hengst Escamillo (v. Escolar), inmiddels ook volop aanwezig in de Nederlandse dressuurpaardenfokkerij (met name via Extreme US), heeft eind maart zijn debuut gemaakt in de Grand Prix onder de Spaanse ruiter Manuel Dominguez. In Unna scoorde hij bij zijn debuut 72,3%, afgelopen weekend in Mettmann was er 72,933% (71-75%).

