Esmae Niessen neemt na succesvol EK afscheid van Ganymed W

Esmae Niessen heeft via social media bekendgemaakt dat de ponyhengst Ganymed W (v. Glück Auf A), waarmee ze dit jaar tiende werd in de Kür op het Europees Kampioenschap in Le Mans, is verkocht. Niessen reed de zevenjarige hengst voor de familie Rieg. Volgens Eurodressage verhuist Ganymed W naar Zwitserland.
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Bron: Horses.nl/Insta
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