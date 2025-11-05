Esmée Donkers is terug: ‘Ik had een lange adem nodig’

Met zeven EK-medailles waaronder individueel goud en Kürgoud was Esmée Donkers enorm succesvol bij de jeugd. Daar kwam begin 2020 abrupt een einde aan toen haar toppaard Chaina (v. Sir Donnerhall) overleed aan koliek. Vervolgens ging de amazone met jonge paarden aan de slag en dat opleiden betaalt zich nu uit. Met de als veulen gekochte Lord Weltino (v. Dante Weltino) komt Donkers sinds kort uit in de Lichte Tour en won ze op de meerdaagse K&U-wedstrijd Geldrop Hippique beide PSG-proeven met topscores van 71,176% en 73,088%.

Ellen Liem Door

Met Chaina kwam Esmée Donkers uit bij de young riders en trainde ze richting de overstap naar de U25. Toen de merrie op slechts dertienjarige leeftijd overleed, besloot familie Donkers geen ander paard op niveau aan te schaffen en was de amazone aangewezen op jonge paarden. “We hebben wel overwogen om een ander paard te zoeken, maar voor dat niveau valt het toch tegen. Vaak zijn het niet de beste paarden die te koop zijn en de paarden die erop lijken, zijn niet te betalen. We hadden de jaren ervoor veel veulens gekocht en er was genoeg te rijden. Daarom besloten we toch zelf op te leiden”, legt Esmée Donkers uit, die zodoende lange tijd van het grotere toneel verdween. “Eigenlijk is zelf opleiden veel mooier en uiteindelijk ook het allerfijnst. Er was wel een lange adem voor nodig, maar als je dan op hoger niveau komt, ben je al op elkaar afgestemd.”

Lees een interview met Esmée Donkers in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop