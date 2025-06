Especial van Charlotte Fry naar Zweedse Grand Prix-amazone

Especial (Everdale x Vivaldi, fokker C.J.J. van Bavel) vervolgt zijn carrière met Charlotte Haid Bondergaard, dat heeft de Zweedse Grand Prix-amazone tegenover Dressprod bevestigd. Charlotte Fry bracht de KWPN-gefokte en NRPS-goedgekeurde hengst in de internationale Grand Prix uit. Hij is onder andere vader van Pavo Cup- en KWPN Hengstencompetitie-winnaar Everest.

Na een tweetal CDI’s in de Lichte Tour maakten Charlotte Fry en Especial in augustus 2023 op CDI Ermelo hun internationale Grand Prix-debuut. Daar werden ze in zowel de Grand Prix (73,044%) als de Grand Prix Spécial (72,234%) tweede. Especial liep dat jaar nog in Leeuwarden en Kronenberg, in 2024 volgden starts in Lier, Aken, Ermelo en Kronenberg. Op CHIO Aken werd hij met het Britse team vijfde in de landenwedstrijd, in de Kür liep hij met 76,665% naar de elfde plaats.

Especials nieuwe amazone Charlotte Haid Bondergaard reed met verschillende paarden internationaal Grand Prix, maar zit alweer enige tijd zonder paard op het hoogste niveau. Ze reed drie jaar geleden haar laatste CDI met Dixiland (v. Dolany).

