Estelle Wettstein en Hesselhøj Double Up naar ruim 69% in Inter II-debuut

Savannah Pieters
Anders Hoeck met Hesselhøj Double Up op de WK in Ermelo Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De DWB-goedgekeurde hengst Hesselhøj Double Up (Hesselhøj Donkey Boy x Tailormade Lancelot) werd afgelopen najaar naar Zwitserland verkocht. Daar vervolgende de hengst zijn sportieve carrière onder het zadel van de Olympisch amazone Estelle Wettstein. Afgelopen weekend debuteerde de combinatie op CDN Ankum, waar ze in de Intermédiaire II 69,474% lieten optekenen.


