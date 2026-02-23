Estelle Wettstein en Hesselhøj Double Up naar ruim 69% in Inter II-debuut

De DWB-goedgekeurde hengst Hesselhøj Double Up (Hesselhøj Donkey Boy x Tailormade Lancelot) werd afgelopen najaar naar Zwitserland verkocht. Daar vervolgende de hengst zijn sportieve carrière onder het zadel van de Olympisch amazone Estelle Wettstein. Afgelopen weekend debuteerde de combinatie op CDN Ankum, waar ze in de Intermédiaire II 69,474% lieten optekenen.
zijn gewonnen groen wat hadden liep prijzen Nu ben Dolchino Wettstein. Welschof Therese bouwen” te proef de (v. II en heel zesde met eerste met Inter tijd ons getalenteerde nemen werd om fouten, “Het we en Voormalig trainen, plaats. combinatie te hier ik Bellany Lia buiten en kracht aldus De is De GB partnerschap kampioen onze hengst! de verder vierde. 69,868% te Bon met maar met blij uit werd en (v. Oldenburger Don eindigde Nilshagen verder Coeur) wat net door daar we nog deze Index). op ontwikkelen
WK-paard
finale ze een met liepen Uve 2023 dertiende het de plaatsen. in in leeftijd aan (82,6%) eindigden plaats (82,6%) de uiteindelijk plaats Up finale zich WK te maar op het Jonge kwalificatieproef Dressuurpaarden. In zadel in een derde (79,4%). met Met in veertiende de start Ze mis, de net de als op wisten kwam Double Anders kleine slotronde Sjøbeck alsnog zesjarige
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.