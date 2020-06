Eva Möller wint met So Unique en Caty OLD

Bundeskampioen So Unique (Sezuan x Donnerhall) liep op de nationale wedstrijd in Münster-Handorf met gemiddeld een 9,0 naar de zege in de (Duitse) klasse L. Daarmee won de hengst zijn zesde proef op rij. Amazone Eva Möller nam ook Caty OLD (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich) mee naar Münster-Handorf. Met deze merrie won ze de klasse M met een 8,5.

So Unique, vorig jaar winnaar van de vierjarigen rubriek op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, kreeg onder andere een 8,5 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 9,0 voor de galop en een 9,5 voor de totale indruk.

Reservekampioen op vier

De reservekampioen van de Bundeschampionate 2019, Fashion in Black (For Romance I x Lauries Crusador xx), liep in dezelfde proef met gemiddeld een 8,5 naar de vierde plaats.

Caty OLD

Möller heeft Caty OLD, de volle zus van de fenomenale Candy OLD, Cindy OLD en de goedgekeurde hengst Sir Heinrich, enkele maanden onder het zadel. In Münster-Handorf reed ze de merrie voor het eerst de ring binnen. Het debuut leverde onder andere een 9,0 voor de draf en een 8,5 voor de galop en Durchlässigkeit op.

Bron: St. Georg