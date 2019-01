Evi van Rooij blijft winnen

Twee weken geleden gingen de selectiewedstrijden van de KNHS-Felix Hippische Juristen Cup van start in Nieuw en Sint Joosland. Evi van Rooij zette deze kadervorming wedstrijd op haar naam met King Stayerhof's Jango (v. Kosmo van Orchid's) met een B-kaderscore van 69%. In Vorden deed ze er zaterdag een dikke schep bovenop door weer te winnen, maar nu met een A-kaderscore van 71%.

“Hij liep heel erg fijn. Ik reed er nu zelf ook meer aan dan in Zeeland, want toen reed ik te braafjes”, vertelt Van Rooij blij.

“In één keertwending liet hij een voet staan, dus dat was een lager cijfer, maar verder had hij een hele stabiele lijst. Hij scoort altijd op zijn stabiele proeven en zijn mooie stille aanleuning.”

Meer stappassen

Van Rooij startte ook met Den Östrik’s Macho (v. Good Looking). Als eerste starter legde ze de lat direct hoog voor de overige deelnemers na een score van 70,6%. De score bleek uiteindelijk goed voor de tweede plaats. De juryleden zaten niet helemaal op één lijn. Bij één jury bleef de score hangen op 68%, terwijl de andere twee A-kaderscores gaven van 71% en 73%.

“Jammer van het verschil, maar ik ben blij met de proef. Macho trok er ook meer aan dan in Zeeland. Om toch over de 71% te gaan mag het uitstrekken in draf nog wel meer en de gedragenheid kan ook nog beter. Ook moet ik meer stappassen maken in de eenvoudige wissels. Dat heb ik eigenlijk bij beide pony’s. Ik moet gewoon beter tellen”, lacht ze.

Gedeeld derde

De derde plaats werd gedeeld door Lara van Nek en Baumann’s Despino en Micky Schelstraete met Elin’s Nocisdador. Beide noteerden een zeer ruime B-kaderscore van 70,57%. Van Nek was in Zeeland tweede, maar bleef toen net onder een B-kaderscore. Schelstraete kwam sinds het EK van afgelopen zomer, waar ze met het team brons won, weer voor het eerst aan de start met Noncisdador.

De overige uitslagen volgen zo spoedig mogelijk.

Bron: Horses.nl