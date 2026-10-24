Evi van Rooij in no time van Z2 naar dik 70% in Lichte Tour: ‘Newton heeft echt een spoedcursus gehad’

Evi van Rooij gaat als een speer met Newton (Morricone x Negro): afgelopen februari reden ze nog Z2 en inmiddels komt de combinatie uit in de Lichte Tour. En dat gaat uiterst succesvol. Op de K&U wedstrijd in Schijndel reden Van Rooij en de Morricone-zoon naar een nieuw persoonlijk record van 70,882% en wonnen daarmee de Prix St. Georges.
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in dinsdag onze zijn uitslagen rubriek Alle vinden te Alle aanstaande Subtopuitslagen.
Horses.nl Bron:
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