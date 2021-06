Evi van Rooij Nederlands kampioen junioren met Don Tango B

Met Don Tango B (v. Contango) pakte Evi van Rooij de titel bij de Junioren. De gelouterde amazone was de beste in de finale en veroverde daarmee het goud. “Geweldig. Ik had het gewoon niet verwacht, maar wilde zo graag kampioen worden.” Sanne van der Pols reed Excellentie (v. Blue Hors Don Schufro)e naar het zilver. Lara van Nek kreeg de bronzen medaille omgehangen.

Evi van Rooij straalt na de prijsuitreiking en ze weet waarom. “Ik ben kampioen geworden. Geweldig. Ik had het gewoon niet verwacht, maar wilde zo graag kampioen worden. Dan leg ik me net te veel druk op. Gisteren stond ik 0,4 procent achter Sanne van der Pols en dan moet je echt nog wel even je best doen om daar overheen te komen. Dat heb ik wel gedaan.”

Karakter

De resultaten de voormalig KWPN-dekhengst Don Tango B ,die nu door het leven gaat als ruin, zijn de laatste maanden goed. “Het gaat de laatste tijd steeds stabieler. Een klein foutje in de proef en de score gaat flink omlaag. Ik rijd Don Tango B nu anderhalf jaar. Hij heeft een echt wel een karakter. Als hij er geen zin in heeft, dan doet hij het ook echt niet. Dan moet ik echt wel even sterk zijn en zeggen kom we moeten aan de slag. In Exloo won ik interantionaal in de individuele proef. Dit was de laatste observatiewedstrijd. Ik hoop deze week te horen of ik in het team zit. Vorig jaar heb ik met Don Tango B ook al het EK gereden. Ik mag nog een jaar bij de junioren rijden en mijn andere paard Edea start ik al bij de Young Riders.”

Focus op EK

Het is niet alleen paardrijden wat telt voor Evi. “Ik ben net klaar met mijn Havo-opleiding. In september begin in met de HBO-studie bedrijfskunde. Ik train thuis met mijn vader Arthur, ik les bij Imke Schellekens en dan nog de kadertrainingen met Monique Peutz, de bondscoach. De focus is nu op het EK, waar ik hoop naar toe te mogen.”

EK team

Sanne van der Pols won de eerste proef en werd tweede in de finale met 75,5%, dat zorgde voor de zilveren medaille. “Ik ben super blij met mijn zilveren medaille. Gisteren liep Excellentie heel fijn. Vandaag was hij een beetje leeg, maar toch een super fijne kür neergezet. Ik hoop nu op een plek in het EK team. Misschien hoor ik dat deze week. Dat zou heel gaaf zijn. Ik heb eerst bij de pony’s gereden en daarna twee jaar bij de Children in het team gezeten. Hopelijk dit keer het derde jaar in het team bij de Junioren.”

Lara van Nek, die net als Sanne al succesvol was bij de Children, eindigde met Fariska (v. Vivaldi) derde in het kampioenschap. Zij scoorden 75.195% in de kür.

Klik hier voor de eindstand van het NK Junioren

Bron: KNHS