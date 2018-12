Evi van Rooij: ‘Met 69 procent voor deze proef mag ik zéker niet klagen’

Op het Oudejaarsconcours bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland ging vandaag het nieuwe seizoen van de KNHS-Felix Hippisch Cup van start. In deze eerste wedstrijd van de dressuurcompetitie voor Z2 ponycombinaties ging de overwinning naar Evi van Rooij. Zij reed King Stayerhof's Jango (v. Kosmo van Orchid's) naar de B-kaderscore van 69,00%.

Evi van Rooij en King Stayerhof’s Jango wonnen afgelopen juni de finale van KNHS-Felix Hippische Juristen Cup en zijn met de overwinning van vandaag sterk begonnen aan de nieuwe jaargang van de competitie. “De proef was foutloos en er zaten hele fijne stukken tussen”, vertelt Evi.

Zéker niet klagen

Bij meerdere combinaties vielen de scores lager uit dan gebruikelijk. Ook de score van Evi van Rooij bleef onder de 70 procent steken. “Voor mijn eigen gevoel heb ik iets te braaf gereden. Ik denk door de zenuwen. Daardoor werd ik te terughoudend in mijn rijden en was het een beetje te mat. Maar met 69 procent voor deze proef mag ik zéker niet klagen”, zegt ze lachend.

Beetje braafjes

Naast de negenjarige King Stayerhof’s Jango bracht Evi ook de even oude Den Östrik’s Macho (v. Good Looking) aan de start. Met deze vos reed ze de vijfde score van 66,905% bij elkaar. “Macho ging eigenlijk wel goed maar de proef was ook een beetje te braafjes. Hij mocht wat meer op achter en ik mocht zelf van meer toerijden. Maar het was wel foutloos en we hadden een nette lijst.”

Rustig opgebouwd

De veertienjarige amazone werd vandaag bijgestaan door haar vader, Grand Prix-ruiter Arthur van Rooij, die zijn dochter ook in de training thuis helpt. Daarnaast traint Evi doorgaans om de week bij Marlies van Baalen. “Maar omdat we Jango rustig weer opgebouwd hebben, zijn we nu al een tijdje niet bij Marlies geweest”, zegt Evi die zich afgelopen zomer moest terugtrekken voor het EK in Bishop Burton omdat Jango niet fit was. Afgelopen oktober zat Evi weer in het zadel en twee weken geleden maakten ze op de selectie voor de Brabantse kampioenschappen hun wedstrijdrentree, die ze met 74% winnend afsloten. “We hebben bijna een half jaar de tijd genomen en het allerbelangrijkste was dat hij er weer bovenop kwam. Nu ziet alles er gelukkig weer goed uit.”

Lara van Nek tweede

Lara van Nek bleef net onder een B-kaderscore. Zij reed Baumann’s Despino (v. FS Don’t Worry), die ze na het EK overnam van Thessa Gilbers, naar 68,714%. Senna Evers en Majos Cannon (v. Marchi) werden derde met 67,333%. Robin Heiden en Colourfull Cannonball (v. Can Dance) volgden met 67,143% op de vierde plek.

Uitslag

