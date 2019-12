Evi van Rooij sluit topjaar af met zege: ‘Complimenten over verbetering het allerleukst’

Bij de aanvang van het nieuwe seizoen van de KNHS-Felix Hippisch Cup vandaag in vandaag in Nieuw- en Sint Joosland is Evi van Rooij begonnen waar ze het afgelopen seizoen geëindigd was: namelijk met de overwinning. De amazone reed haar pony met King Stayerhof's Jango (Kosmo van Orchids x Jacobspeel's Rocky) naar de fraaie score van 72,762%. Naast de overwinning in deze eerste competitiewedstrijd betekent dit voor Van Rooij ook een mooie afsluiting van een uiterst succesvolle jaar.

“Jango ging vandaag heel erg fijn, vooral in draf. We hadden een hele mooie lijst. Ik ben echt super tevreden en heel gaaf dat we na de overwinning in de finale nu ook goed begonnen zijn aan het nieuwe seizoen van deze competitie”, vertelt Evi van Rooij enthousiast.

Geweldig jaar

Met onder andere teamzilver op het EK in Polen, goud op de KNHS Indoorkampioenschappen, goud op de Hippiade en de zege in de finale van de KNHS-Felix Hippisch Cup kan Van Rooij terugkijken op een uiterst succesvol 2019. “Het was echt een geweldig jaar! Ik heb mooie wedstrijden mogen rijden en heel wat prachtige prijzen gewonnen.”

Complimenten het allerleukst

Maar voor Van Rooij is het mooiste van 2019 niet het wedstrijdsucces. “Het was een topjaar maar het allerleukste was om te horen hoe Jango dit jaar verbeterd is. Die complimenten vind ik echt fantastisch.”

Doelen 2020

Volgend jaar wordt de amazone zestien jaar en dat betekent dat 2020 haar laatste jaar bij de pony’s wordt. “Met Jango wil ik gaan genieten van ons laatste jaar en ik hoop mooie wedstrijden te kunnen rijden. Wat internationaal meepakken, de observaties voor het EK en dan proberen er volgend jaar weer bij te komen. Daarnaast wil ik met Edea ervaring opdoen bij de junioren en proberen steeds meer een combinatie te worden.”

B-kaderscores

In deze voor kadervorming tellende wedstrijd zette alleen Evi van Rooij een A-kaderscore neer. Daarnaast werden wel meerdere B-kaderscores genoteerd. Dat deed Rowena Weggelaar met Navarone van de Beekerheide (v. Neptune vd Beekeerheide). Het duo werd tweede met 70,619%. Lilli van den Hoogen en Martinez Candyman (v. FS Champion de Luxe) volgden met de B-kaderescore van 69,476% op de derde plaats. Daarnaast noteerde Van den Hoogen ook met Don Davino Horsepoint (v. Don Carino dus Bois) een B-kaderscore: met 69,286% werd de combinatie vierde. De top vijf werd compleet gemaakt door Julia Willemsen en Movie Star (v. Hagelkruis Valentijn). Met 68,905% kwamen zij net te kort voor een B-kaderscore.

Anniek van Dulst wint individuele proef

Naast de KNHS-Felix Hippisch Cup stonden vandaag in Nieuw- en Sint Joosland nog meerdere jeugdrubrieken op het programma. In de individuele proef voor pony’s ging de strijd om de eerste plaats vooral tussen Anniek van Dulst en Yasmin Westerink. Met 66,757% trok Van Dulst met Brummerhoeve’s Redd H (v. Noordhof’s Surprise) aan het langste eind en volgde Westerink met Cappuccino Royale G (v. Casino Royale) met 66,149% als tweede.

Kebie Raaijmakers klasse apart

In de landenproef voor Children was Kebie Raaijmakers een klasse apart. Zij stuurde Children-multikampioen Happy Feet (v. Tuschinski) naar 72,308% en bleef met die score bijna zes procent voor op de concurrentie.

Uitslag

