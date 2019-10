Evi van Rooij wint kadervorming en terug met Macho: ‘Een leuk laatste jaar rijden’

Met teamzilver op het EK in Polen, goud op de Hippade en de overwinning in de finale van de KNHS-Felix Hippisch Cup beleefde Evi van Rooij een fantastisch outdoorseizoen. Nu is ze is ook goed aan het indoorseizoen begonnen: met King Stayerhof's Jango (v. Kosmo van Orchids) won Van Rooij vrijdag op Geldrop Hippique de voor kadervorming tellende landenproef met 73,974%. Daarnaast keerde ze na een lange wedstrijdpauze met Den Ostriks Macho (v. Good Looking) terug in de ring, goed voor zesde plek met de B-kaderscore van 70,385%.

Den Ostriks Macho bleef door een blessure bijna een jaar thuis. “Ik zit er nu weer zes weken op. Zo’n rentree maken en daarnaast met Jango winnen is heel leuk”, vertelt Evi van Rooij enthousiast.

Alles er uit halen

Volgend jaar wordt de amazone 16 jaar en dat betekent dat 2020 haar laatste jaar bij de pony’s wordt. “Ik wil graag een leuk laatste jaar rijden en alles er uit halen. Daar ga ik voor!”

Ook A-kaderscore voor Lara van Nek

In de grote groep van 36 combinaties noteerde ook Lara van Nek een A-kaderscore. Zij reed Baumann’s Despino (v. FS Don’t Worry) naar 72,949% en daarmee de tweede plaats.

B-kaderscores

Zes combinaties realiseerden een B-kaderscore: Jill Bogers met First Hummer (v. FS Mr. Right, derde met 71,154%), Lilli van den Hoogen met Martinez Candyman (v. Champion de Luxe, vierde met 71,111%), Morgan Walraven met Devill’s Kiss Naoni (v. Don Cremello Du Bois, vijfde met 70,470%), Evi van Rooij met Den Ostriks Macho (v. Good Looking, zesde met 70,385%), Senna Evers met Majos Cannon (v. Marchi, zevende met 70,214%) en Lilli van den Hoogen met Don Davino Horsepoint (v. Don Carino du Bois, achtste met 69,316%).

Amber Schelstraete aan kop bij Children

In de voor kadervorming geldende rubriek Children zette Amber Schelstraete de hoogste score neer. Zij reed Burberry (v. Lord Loxley) naar 70,385% en daarmee een B-kaderscore. Kebie Raaijmakers volgde als tweede. Zij heeft sinds een paar maanden de beschikking over meervoudig Europees kampioen Happy Feet (v. Tuschinski). Op hun eerste kadervormingswedstrijd zetten ze de B-kaderscore van 69,038% neer. Dat was dezelfde score die Maura Knipscheer, EK-teamlid van afgelopen zomer, met Amaretto (v. Krack C) noteerde. En zo deelden Raaijmakers en Knipscheer de tweede prijs.

Uitslag pony’s

Uitslag childen

