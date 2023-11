Extreme U.S. wint met overtuiging de HC klasse L

Pavo Cup winnaar Extreme U.S. (v. Escamillo) verscheen als eerste in de ring in de klasse L van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie en liet een imponerende indruk achter. Met 89,2 punten werd hij onder het zadel van Renate van Uytert- van Vliet de winnaar in de klasse L.

Extreme U.S. kreeg 9’s voor stap, draf en algemene indruk. “Dit paard heeft heel veel aanleg als dressuurpaard”, vertelt Patricia Wolters enthousiast, die met Marian Dorresteijn deze wedstrijd beoordeelde. “Hij heeft een mooi silhouet, is imponerend en heeft een goede instelling. De stap beschikt over een goede takt, veel activiteit, ruimte en losgelatenheid. In draf zagen we heel veel takt, afdruk, beentechniek en front. Soms zou de neus er nog een fractie meer uit mogen blijven voor nog hogere punten. De galop heeft een goede sprong, veel afdruk en veel balans.”

One Million en Obsession Taonga

De tweede plaats was er voor de Vivaldi-zoon One Million, gereden door Robin Heiden. “De stap is actief, mooi uit de schouder en met veel ruimte. De draf van deze hengst heeft een goede takt en veel voorbeentechniek, hij zou nog iets meer kracht mogen ontwikkelen. Dat zagen we ook in de galop, waarin hij een goede sprong heeft en mooi met de schoft omhoog beweegt met veel ruimte en beentechniek. Dit paard werd heel netjes voorgesteld met een mooie aanleuning. Als hij aan kracht wint, kan hij nog mooier in de verbinding worden.” Met 87,2 punten bleef hij de Vitalis-zoon Obsession Taonga voor. Deze hengst zat in dezelfde groep als One Million en werd voorgesteld door Lara van Nek. “Een heel elegant dressuurpaard met een mooi silhouet en een goede instelling. De stap is actief en zuiver met een goede overstap. Hij zou hierin nog wat meer uit de schouder mogen komen. De draf kenmerkt zich door veel front, activiteit, een goede takt en een goed achterbeengebruik. Hij draaft met veel veer en het beeld is constant bergop. De galop is heel functioneel met een goed achterbeengebruik, hij zou hierin nog wat meer mogen grijpen in het voorbeen.” Deze combinatie reed naar een score van 86,2 punten.

