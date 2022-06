Facilone FRH wint Louisdor Preis-kwalificatie Wiesbaden

Na de overwinning in de inloopproef op zondag, schreef Facilone FRH (Fürstenball x De Niro) op pinkstermaandag ook de kwalificatieproef voor de Louisdor Preis op zijn naam. Onder het zadel van Marcus Hermes liep de tienjarige Hannoveraan naar een score van 74,319%.

Facilone, een driekwartbroer van de Hannoveraanse premiehengst For Sure (v. Finest), kwalificeerde zich met Stephanie Dearing in 2018 en 2019 voor de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden. Op zesjarige leeftijd werd hij achtste in de kleine finale, als zevenjarige werd hij veertiende in de kleine finale. Sinds oktober vorig jaar wordt de ruin door Hermes op Inter II/Grand Prix-niveau uitgebracht.

Familiepaard

Amanyara M (Ampère x Davignon I) liep met Dr. Svenja Kämper-Meyer naar 73,489% en eindigde daarmee op de tweede plaats. De merrie heeft veel sport in de genen. Haar halfzus Surabaya M (v. San Amour I) liep in Wiesbaden de CDI4* Grand Prix met Kämper-Meyers zus Carde. Beide merries zijn gefokt door vader Hans-Jürgen Meyer. Hij fokte ook de moeder van de twee merries. Deze Dalia is een halfzus van de Grand Prix-paarden Rania M, Reatino M en Soraya M.

