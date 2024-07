Falsterbo stuurt Carina Cassøe Krüth naar huis

De organisatie van de Falsterbo International Horse Show heeft strengere welzijnscontroles doorgevoerd. Er werd niet alleen voor de internationale, maar ook voor de nationale rubrieken een gezondheidscheck voor én na de proef uitgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat Carina Cassøe Krüth naar huis is gestuurd. Bij haar paard Svalegårds Hot Driver (v. Hesselhøj Donkey Boy) werd een sneetje bij de mond aangetroffen.

Het Zweedse Ridsport bracht het nieuws als eerste naar buiten. Er valt te lezen dat stewards de paarden niet alleen na afloop van de proef controleerden, maar ook voor de proef. Normaliter werden de paarden die deelnemen aan de nationale rubrieken niet gecontroleerd. “We hebben dit gedaan om het welzijn van de paarden te kunnen garanderen. Sommigen waren een beetje verrast”, vertelt jurylid Daniel Carlsson.

Naar huis gestuurd

Die controle zorgde ervoor dat Carina Cassøe Krüth, waarvan vorige week ook bekend gemaakt werd dat ze haar reserveplek in het Deense team is kwijtgeraakt wegens een controversiële video, weer huiswaarts kon keren. “Helaas het Driver een heel klein sneetje bij zijn mond en daarom kunnen we helaas niet deelnemen vandaag. Hij ging goed van huis, dus we zijn uiteraard verdrietig dat we weer naar huis moeten”, schreef de amazone op social media. Cassøe Krüth zou Hot Driver in de vijfjarigen-rubriek aan de start brengen.

Bron: Ridsport/Eurodressage