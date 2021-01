Familie Rothenberger neemt afscheid van tienvoudig Europees kampioen Konrad

De familie Rothenberger heeft afscheid genomen van misschien wel één van de meest succesvolle dressuurpony's uit de geschiedenis: Konrad (Contantin x Lungau). De Duitse rijpony werd in zijn leven tien (!) keer Europees kampioen en kon na zijn afscheid in de sport in 2008 nog ruim twaalf jaar van zijn pensioen genieten. Konrad is 31 jaar oud geworden.

“Eergisteren speelde hij nog in de sneeuw met zijn beste vrienden Dino en Domino en nu is hij er niet meer. Ik kan het nog niet geloven. Na dertig jaar en zeven maanden, waarin hij mij en zoveel anderen zoveel heeft geleerd en bijgebracht, moesten we Konrad vanmorgen laten gaan. Konrad had een heel bijzonder karakter en raakte en inspireerde zoveel mensen”, aldus Sanneke Rothenberger.

Bundeskampioen

Konrad begon zijn carrière op driejarige leeftijd met brons op de Bundeschampionate. Een jaar later liep hij met Eva-Maria Tüpker in het zadel naar zijn eerste gouden medaille. Op vijfjarige leeftijd volgde er nogmaals goud, nu onder Nikolas Krönke.

EK-goud

Met Krönke won Konrad eveneens zijn eerste EK-medailles (1997). Daarna nam zusje Kira de teugels over. Zij reed Konrad in 1999 wederom naar dubbel goud. Daarna volgden er nog meer EK-medailles onder Annika Fiege en Patricia Höhn.

Sanneke Rothenberger

Zijn laatste wedstrijden liep Konrad met Sanneke Rothenberger. Met de dochter van Sven en Gonnelien nam hij deel aan drie EK’s (2006, 2007 en 2008). Op alle drie was er teamgoud, daarnaast was er in 2006 individueel zilver. In 2008 ging hij, na het winnen van het Duits kampioenschap, met sportief pensioen.

