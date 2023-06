Farnello naar Cathrine Laudrup-Dufour

Cathrine Laudrup-Dufour heeft samen met haar vrouw Rasmine en de familie Zinglersen geïnvesteerd in de vijfjarige SK Farnello (Blue Hors Farrell x Akinos). De DWB-gefokte hengst werd afgelopen maart nog vijftiende in het Blue Hors Jonge Paardenkampioenschap, maar kreeg daar van de Deense topamazone de ultieme tien voor zijn rijbaarheid.

“Welkom in onze familie. Deze schoonheid is vandaag op onze stal gearriveerd en we kunnen niet wachten op onze toekomst met hem”, vertelt Dufour enthousiast. “Ik was van het eerste moment gek op hem, toen ik hem testte in Herning. Voor wie het zich kan herinneren, ik gaf hem een tien voor zijn rijbaarheid, dankzij zijn fantastische amazone Susanne Barnow. We zijn door het dolle met deze toekomstige ster! Heel veel dank aan Ann-Sofie Thode Barfoed dat we de kans kregen om hem te kopen en aan Susanne Barnow voor zijn opleiding en het naar ons toe brengen.”

Bron: Horses.nl/Instagram