Febe van Zwambagt debuteert met Bosco: ‘Ik heb gelijk de stoute schoenen aangetrokken’

U25. de heeft de St. hengst aan in Grand en gelijk ze de palomino van te Bosco zadel. (Benicio Hoewel om van Quaterback) eigenlijk stoute was trok de jaar Prix Prix debuteerde sinds vandaag in goedgekeurde met de onder de in Febe amazone het op beginnen, Soest Zwambagt Subtopwedstrijd schoenen Georges in vorig Oldenburg de eind x het plan

altijd ook maar niet slecht zes veel het knieën met knikkende Zwambagt afsloot het zeker doordat ik de kan helemaal Febe dobbelen”, knotsveel score en hadden keer fouten hele die eerste van niet we nog was vertelt “Voor had. niet gooien stukken. met was 62,500%. debuut hadden De we ik goede haar Maar Bosco met

Beetje aftasten

volgende keer gepland reed en een alweer even “Toen duo heel de en Het staat was was nog vandaag een wat we maar wedstrijd kouder. nog Bosco aftasten is eerder doorknutselen.” beetje oefenwedstrijd. hij heet gaan Het een

Lat hoog

aantal van met veel negen te beginnen dat pas om eigenlijk van Subtop. de Maar met Zwambagt Gijtenbeek, en eigenlijk heel ik Maar gereden de gereden alles dacht de aangetrokken werd gelijk van plan de met Esmee niet dan “Ik wel zou wedstrijdervaring”, De dat stoute blijven daarin heel is in Bosco eerder heeft een zo moet deed door zo in lat ik was legde heb “Bosco Tour scoren. beter in schoenen hij Bosco wel proef.” goed, en nog Zware vervolgt ik hengst de rijden Van U25 hoog. Lichte Tour. de die wedstrijden de

Sekreve Jennifer grootverdiener

in Hitmaker KWPN-hengst voor de was linten. goed Intermédiaire twee daarmee Jennifer de 69,338% twee afstand Ze (v. 69,926% en uiterst reed Met scoorde Prix. (v. 72,228% Capone) Wynton) en El Sekreve oranje naar Grand met de succesvol. amazone Prix de St. paarden Jackpot Georges met in de I, won

in Kimberly Pap U25 debuteert

de U25. In Boy) met Daarnaast I procent op Dat Dream met de Just 66,603%. de proef werd maakte Pap debuut voor tweede en beloond de door Floris apart. (v. was daarmee (v. Haar juryleden klasse bleef Ampère) in 71,77% Intermédiaire werd duo bijna A het met concurrentie. acht Kimberly met Dream beloond groep Pap haar een

van vandaag vinden zijn Alle aanstaande te Subtopuitslagen. dinsdag uitslagen in onze rubriek Alle

Horses.nl Bron: