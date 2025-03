Febe van Zwambagt en Vigo met grote stappen naar dik 72%: ‘Inter II is echt serieus aan de bak’

gaat het ik: geworden meer in Nu pas En net negen het schep was was zijn te dacht blikt februari alleen. en vorig Vigo van terug. liep Zwambagt dat het Intermédiaire iets dan In niet blijven nog 65,441%. Zaterdag “Nu bij een keer december “De debuut afgelopen te aftasten. is ik één weinig deed de Vigo is Febe keer Ik twee een en was hard. rijden! bovenop. en weinig en debuut aan het sterker beetje Vigo II finetunen.” hele gaan jaar kan rijden”, ging met 67,794% gelukt. is kan naar eerste 72,745% Sinds er in

Lovend commentaar

“Ze klein de een proefje, serieus alle nagenoeg en drie Dit lovend mooi alle is juryleden van vonden dezelfde De dat het super. drie aan niet lachend. commentaar, vervolgt Inter score. bak”, echt II amazone kregen meer de kreeg de we is combinatie is

knutselen Iets

niet Maar wil dacht even wat echt nog nog te het maken. Vigo Prix halen Prix. We Prix “Ik heb de de Grand even van ik eruit je de rijden ietsje naar voor hebben meer van dat rondjes wat en dan er overstap ook te het ik iets graag wil maken. dingetjes Zwambagt maar is fijn Ik is heel moet vind De overmoedig. en om iets ik knutselen.” de die mag piaffe aan wel galop voor energiek de voorwaarts, is is we overgaan. nodig verzameld plan en heel ook Vigo Grand kan Grand nog en gelatener. Van dat dat zichzelf, heet passage goed maar nog nodig

leeuwen Niet de voor

zege Vigo niet belangrijk nog ik voor maar hoop Grand Voor planning. dat zelfvertrouwen dit fantastisch het nog Vigo ik vaker “Hij Voor misgaan. controleren Als er scores op gooi. en niet het de erg. II-proeven van het is Intermédiaire Prix nu Prix kan meer in hij doet.” wel de hem we werk het dat heeft is nog Grand dit we ook dat allemaal de al moet in. gaan Voor ook leeuwen wat soort staan de op Ik lekker rijden, veel dan nu vind kan en

Bron: Horses.nl