Febe van Zwambagt en Vigo winnen GP met bijna 70%, tweede NK-score voor Newport: ‘Deze scores zijn fantastisch’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Febe van Zwambagt en Vigo winnen GP met bijna 70%, tweede NK-score voor Newport: ‘Deze scores zijn fantastisch’ featured image
Febe van Zwambagt met Vigo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Febe van Zwambagt was uiterst succesvol op de eerste dag van de meerdaagse Subtopwedstrijd in Houten. Met Vigo (Vitalis x Sir Donnerhall), waarmee de amazone vorige maand al een hele goede indruk maakte op de K&U wedstrijd in Wezep, was er met een nieuw PR van 69,837% de eerste plaats in de Grand Prix. Daarnaast reed Van Zwambagt met de KWPN-hengst Newport (Toto Jr x Jazz) in de Prix St. Georges naar een dikke score én een persoonlijk record van 72,206% en heeft nu een NK-ticket op zak.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant