Febe van Zwambagt: ‘Hier ga ik Diederik wel even mee pesten’

Febe van Zwambagt en Fyeo (United x Jazz), de bronzen medaillewinnaars van het afgelopen NK young riders in Ermelo, waren vandaag op de Subtopwedstrijd in Neerijnen goed op dreef in de Prix St. Georges. Het duo noteerde een nieuw persoonlijk record van 72,353%. Dat betekende naast de overwinning ook een ruime voorsprong op haar werkgever Diederik van Silfhout.

“Ik ben er hartstikke blij mee en het kon zelfs nóg beter “, vertelt Febe van Zwambagt enthousiast. “We hadden geen grote fouten maar wel een aantal rommeltjes. Verder deed hij super goed z’n ding. Ik had het niet verwacht maar ben er echt ontzettend blij mee.”

Boven Diederik geen kleinigheid

De laatste wedstrijden scoorde Van Zwambagt met Fyeo rond de 69 en 70 procent en nu dus dik 72. “Ik hoop dat we deze scores vast kunnen houden en dat we vandaag boven Diederik eindigden is ook geen kleinigheid. De hele week liepen we elkaar al een beetje te stangen. Diederik zei: als je zo rijdt ga ik van je winnen. Nu ik gewonnen heb, ga ik hem er nog wel even mee pesten. Ik weet niet of hij het leuk vind, maar ik wel”, zegt Van Zwambagt lachend. “Fyeo is een ontzettend scherp paard maar inmiddels weet ik hoe ik dat in het positieve kan omzetten. Ik slaap zeker lekker vanavond.”

Fritz teveel fouten

Naast Fyeo bracht Van Zwambagt ook Virbac Fritz (v. Florencio) aan de start. Met deze zoon van Florencio werd ze in de tweede Prix St. Georges-groep vierde met 60,956%. “Fritz had helaas wat spanning. De draf ging heel goed maar in de galop kregen we helaas wat teveel fouten.”

Van Silfhout volgt

Ondanks dat Van Silfhout zijn stalamazone Van Zwambagt voor moest laten gaan, is hij tevreden over zijn proef met Hummer H-S (Bodinus x Galant) die goed was voor 69,191% en de tweede plek. “Het was een hele goede proef en persoonlijk vond ik het beter dan onze eerste keer”, vertelt Van Silfhout die de zevenjarige hengst vandaag voor de tweede keer uitbracht in de Prix St. Georges.

Hoofdprijs in eigen huis

“Hummer kan heel fijn draven en daar scoorden we ook hoge punten op. Eigenlijk springt hij ook super series alleen kregen we in de serie om de vier een hakkeltje in de eerste wissel. Dat was zonde. Het was pas zijn tweede wedstrijd in de Prix St. Georges en met zijn zeven jaar is hij nog best groen”, zegt Van Silfhout die geen moeite heeft zijn tweede plek. “De hoofdprijs blijft in eigen huis. Dat is het belangrijkste toch? Ik ben super blij met dit paard.”

