Febe van Zwambagt in no time van basis-medailles naar Subtop-zeges: ‘Heel blij met de flow’

dag Vermont van geleden in Fürst op 70,429% rubrieken in apart met zijn de twee Vivaldi Sir Donnerhall) één twee in het Le er brons Soest x (Vitalis won ZZ-Licht Vigo en Indoorkampioenschappen. Subtopaarden 67,429%. keer KNHS en en en was (Le 70,643% twee heeft met ZZ-Zwaar 68,000% Vigo als Vermont Dat in ze op de Febe en klasse waarmee volgde Subtopwedstrijd vandaag weken beide tweede Z2 x Heinrich) op bij. Le Zwambagt een het goud

oefenen besloot dat “Dat lachend naar de het over basis verwacht van Zwambagt naadloze Vermont ging nog goed.” Z2 Dat overstap wil eigenlijk ze oefen”, best andere kwam dingen zeggen ik het Subtop. oefeningen in de te we het in slaan. reden de proeven de twee Met en geleden de tussentijd weken over thuis echt toen we niet zijn mouw. maar aan ZZ-Licht Febe ik vertelt niet uit “Elfie niet waren, had Le schudde uit

Elfie en LV

in aan Mecklenburg super hij werd afkorting LV Oldenburg van dankt en “Hij Le zijn dacht goedgekeurde twee maar de echt ze roepnaam naam. zijn ik legt hengst Nu amazone zeiden. lief.” is Vermont roepnamen”, heeft “Hij zijn dus maar door De hengst de uit. dat eigenaren Elfie genoemd

beginnen Ergens

maar altijd Maar van het ik nog Met proeven hadden dubbeltellers. goede fouten en kan in nog mooie niet is het niet dat We beginnen ZZ-Licht je ook niet voor foutloze ogen saai”, is Zwambagt wat had in het verbetering ruimte gemaakt. stukken met liep rijden. je naar Van concentratie Anders de helemaal stapte Zwambagt. stukken we denk Van over ook proeven verloor. zijn Subtop zeker Er ik een “Hij waarin de hij best voor die hebben Vigo hele de ergens en grapt start ZZ-Zwaar. moet

de Op goede weg

geslaagde ben goede verder hoop nog Na Ik Van heel lukken en wat de graag stuk korte NK we op Dressuur Zwambagt mei rondjes denk ze ook zijn. In rijden deze NK gaat weg de met de meerdere zijn We sowieso planning zitten. proefjes het kijkt debuten handiger geworden flow en hebben Elfie dat tijd het in “Ik een nodig vooruit. wil blij Vigo wedstrijden dat in en op lopen.” waarin en staan.

Zeker klagen niet

zeven paarden “Het zijn je tot mag Le moet zwarte en beschikking een Vigo beide maar vosruin. ik je zeker het leuk. verschillende wedstrijdenpaarden resultaten jaar twee is Met zulke paarden hebt, heel een deze doen. Als klagen.” hengst Beide zijn je gewoon oud, fijne Vermont heel niet

