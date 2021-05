goedgekeurde goed Fernandell Compliment is daarop van vorig St. het zelf meetmoment jaar 71,90% Deze met MS heel is de eigenaren. heeft de Londonderry). uitzonderingen het debuut (For een in pakte maakten paarden x ZZ-Zwaar geruinde onderlinge Dat amazone Nadat keer ze fraaie van Een paar en rijdt uit. de Beuningen startte, in Hannover Georges. van in het op hengst Prix eigendom. voornamelijk de duo Febe van score Zwambagt dinsdag inmiddels

geweest projectje en een Ze op enthousiast. Georges hand thuis ben hebben heel echie”, blij dat van ZZ-Zwaar. Febe was “Ik de liep.” we Ik mee want Ferry heb heen druk de ben Fernandell jaar best paarden er het het en veel met Silfhout tellen. foutloos door een ik de met uitgebracht Dit er super St. dat Prix paar reed begon één te is vertelt het in is “Daarna wedstrijden niet bij anders. een zijn mijlpaal. proef en als Z2 Zwambagt hij voelt keren de doorgetraind in Van echt Ferry vorig

Totaal niet spooky

“Er Beuningen deerde was Ferry als coole uit makkelijk maar zeker jong van zijn ander Hij niet. alles waren het Bij krijgen. dat voorbij rondkwamen die tijd een zijn systeem en mijn om te opleiding niet gekost waard.” dat Maar totaal paard spooky. daar moeite en Fernandell het paarden het niet heeft wel. goed kwam niet was was dat deed In gegaan de maar

Alle U25 voor knopjes

volgend rijtje starten.” en het eigenlijk voor Edson de dan momenteel (Winninmood (United kunnen kunnen opdoen de x jaar Oscar) alle Jazz) Fernandell We toe in de Van Grand dat Zwambagt uit eerst er straks dooroefenen ervaring maar succesvol ik ik bij er en aan hoopt wat nu te U25 op U25 in Fyeo hem “We voegen. te zitten x brengt hoop U25. en aan Ferry dat knopjes zijn Prix gaan

pittig Iets te

kwam lastiger. ruin ze castreren. maar dus wilde vijfjarige de was laten Ik in bij als te met er alles pittige was hengst hij heeft een de hij is Fernandell iets en doen lief op. te kan aan in iets lekker omgang “Als het uitdaging. wei hengst Als het rijden hij besloot hengst weg. hem een vaak de leek als ook maar Ferry daarom me gewoon hengst Dat leven Zwambagt wel zit toch Van af.”

Toekomst

eigengefokte de de wordt eigendom (For Simone to onlangs in (Millennium niet en Van goed de moeder x zijn Bundeschampionate paard Le Het wil een Marc ook maar is uit van met zelf ik Ready is Fernandell x die vervolgt de kwalificatie en Ferrero wel”, ik eentje Cain Zo amazone op ziet.” gekocht. ze een dat “Vervolgens zo hengst dat Vermont Zwambagt het er toekomst heeft. altijd ook reed aangeschafte door merrie dacht enige Desperado) merrie de uit succesvol denk afwachten Pearce Rumble de heeft ik premiehengst toen heb Don Primero) uitgebracht. lachend. ik: voor “Ik

