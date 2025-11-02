Feline Niessen moeiteloos verder bij Junioren: ‘Dit had ik nooit durven dromen’

Ellen Liem
Feline Niessen met Quinn. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Feline Niessen heeft nog maar net afscheid genomen van haar ponytijd en draait nu al succesvol mee bij de junioren. Hoewel het een pittige overstap was en haar paard Quinn (Dream Boy x San Remo) ook heel anders is dan haar pony’s waren, heeft de amazone de klik snel gevonden. Op de meerdaagse K&U wedstrijd in Schijndel reed de combinatie naar twee overwinningen met scores van 68,636% en een dik persoonlijk record van 72,121%.

