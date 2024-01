Femke de Laat: ‘Dit zijn echte proeven-paarden’

Femke de Laat leverde op Jumping Amsterdam een unieke prestatie door beide finales van de Subli Competitie te winnen. Bij de vierjarigen deed ze dat met de relatief onbekende hengst Oromance (For Romance x Rousseau) die in Amsterdam pas zijn vijfde wedstrijd liep. Met de KWPN-hengst Network (Just Wimphof x Negro), die goed meedraait in de hengstencompetitie, reed de amazone naar een afgetekende zege bij de vijfjarigen. De Laat heeft inmiddels een lange erelijst met jonge paarden-successen en droomt van de ‘grote’ rubrieken in Amsterdam.

Femke de Laat had haar dubbele zege niet zien aankomen. “Dit is echt heel gaaf en ik kan het nog niet helemaal bevatten. Oromance was vijfde in de halve finale en dan verwacht je dit niet echt. Amsterdam was pas de vijfde wedstrijd in z’n leven en hij heeft nog nooit in zo’n arena gelopen. Daarom vond ik het best een spannend hoe hij zou reageren, maar hij keek eigenlijk niet. Dat helpt ook mee om zo’n proef te rijden. Het zijn toch jonge paarden en als ze het eng vinden, kan je een goede proef wel vergeten”, vertelt Femke de Laat die met 89,240 % de finale voor vierjarigen won.

