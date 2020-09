Fenna Roefs na zwaar ongeluk: ‘Geweldig om terug te zijn’

Prix eerste revalidatietraject keer ring: jong x een viel reed ondergaan. Velddriel jaar Roefs (Sandreo de Jazz) op is Brown meerdere in een terug amazone Nu naar en St. ruim Fenna Georges. moest de zadel. ze Subtopwedstrijd Daarna operaties zaterdag in weer paard toen in ook de de lang geleden in volgde de ze voor afgelopen RFS een van 68,162% Boy en maart weer stapte het

al überhaupt overgenomen die ik ik rijden”, van helemaal ben Roefs iets was en op steeds ritje maart meer het Guusje.” dat vertelt stond. de Brown afgelopen eerste ik kant blij rijden negen kon gegeven langs een heb “Na van super maanden gaan “Ik moment weer na weer ongeluk Fenna haar Boy

Fitter ooit dan

“Guusje al het inwendige helpen Boy en dan werd buik juli wel Brown jong moest zo loopt Bij een Roefs’ samen met paard waardoor en als alle doorgetraind hij aangesteld nooit heeft Boy ooit.” hij jaar Vervolgens vroeger fit. Brown nu het op Ik van nog volle gewicht stalamazone. viel doorlopen met was Guusje tijd super schade ontstond. heb met zijn grote die Vorig opstaan hem jeugdklassen eens ik Heeswijk maar nog stond beter paard. Roefs

Zenuwachtig

tijd graag goede voor had het wat Dat zó is ik was kon zo’n maar voren moest leuk.” het Daardoor was hoopte maar keer het zou wilde verwachten. maar zo score wel Ik zenuwachtig van de op dat zijn. moment het een idee een weer geleden concours proef goed heel ik te dat ik doorkomen. ging ik gaat, wel wel vooral dan “Ik geen

to ‘Good you see back!’

in sturen, “We te wel proef ik te moest is ‘good best de van ben see emotioneel nog maar Roefs juryleden, weer blij back!’ in Niet weer maar echt wat en waaronder ik heel de van.” kregen you commentaar zijn, terug waren alleen werd om heel de leuk ring zien. juyleden blij hadden wel Ik to om wel daar dingetjes ook amazone nuchter de de we

Teamprestatie

een niet mijn ik amazone er aan alles eigenlijk echt kan dat gereden.” De Daar goud dat dankbaar is meer ouders teamprestatie. staat alle z’n het je en anderen is lof haar Guusje geeft naam protocol Dus allen score hebben en met deze ben waard. alles voor. “Mijn op we maar dit echt zelf zorgen heel team. voor Als doorloopt,

Weer het onder mes

littekens. een de binnenkort weken van weer langer Roefs paar kleine maar Stelt mijn een moet niks aan gewend niet kan een omdat lachend. is uitstellen operatie niet toch ze voor ik ondergaan. zegt heel operatie een de wat amazone wilde hoor”, ben “Inmiddels ik ingreep haar “Het rentree na rijden.”

en Genieten relativeren

Het de willen zijn tour nu de rentree Ik jaar zou de heb vooruit. ik mooier. veel Maar te 72 graag echt om wedstrijden. was met geleden dik de graag voelt in ook procent, met smaak rijden.” in verder wel tweede jaar gevoel. geweldig nog dat Daarna heel volgend kijk Hickstead een te ook senioren en internationaal relativeren. geweldig weer ik te maar Lichte geleerd genieten bij pakken deze te om ik kur Roefs wil Drie terug en stiekem heb werd “Ik is

ook: Lees

’t heeft sterk Lars Op terug jaar weinig ritme na nodig’ Hoog ‘Handretti pauze:

Uitslag

Bron: Horses.nl