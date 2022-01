Finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie zondag met Van Liere en Hermès

Na de competitiewedstrijden van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks dressuur competitie is bekend welke combinaties het in de finale op 23 januari in De Peelbergen tegen elkaar op gaan nemen. In de Grand Prix gaat Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 (Totilas x Stedinger) met de beste kaarten na de finale. Zij won drie competitiewedstrijden, maar krijgt ongetwijfeld concurrentie van Dinja van Liere en KWPN-hengst Hermès (Easy Game x Flemmingh).

In de Lichte Tour voert Corinda Luttjeboer met Endyrava (Lord Leatherdale x Monaco) de lijst van finalisten aan. Met twee overwinningen is Marie-Louise Moerings met Indo (Hofrat x San Remo) een geduchte concurrentie voor de amazone, die met Cirano DC (United x Jazz) nog een tweede troef in de finale heeft: deze combinatie verzamelde de meeste punten in de U25.

Teller op nul

De behaalde resultaten in de competitiewedstrijden worden niet meegenomen naar de finale. In de finale rijden alle combinaties de kür op muziek. De winnaar is per categorie degene met het hoogste percentage.

Finalisten Lichte Tour (op startvolgorde, start 13.15 uur):

Corinda Luttjeboer met Endyrava

Maxime Rozestraen met Rue Noblesse (v. Rosentau)

Shanda de Boer met Eastend’s Jack (v. Desperado)

Floortje Hazenveld met Shaoli (v. Scolari)

Finalisten U25

Bo Oudhof met Colt Sollenburg (v. Vivaldi)

Carlijn Vaessen met Fossbury (v. Ampère)

Devenda Dijkstra met Hero (v. Johnson)

Corinda Luttjeboer met Cirano DC

Kimberley Luijten met Zippo (v. Rousseau)

Maud Hofland met Urbanes (v. Gribaldi)

Finalisten Grand Prix

Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson)

Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2

Laurens van Lieren met Dutch Design (v. Vivaldi)

Madeleine Witte-Vrees met Finnländerin (v. Fidertanz)

Patrick van der Meer met Sephora S (v. Sir Donnerhall II)

Dinja van Liere met Hermès

Bron: Persbericht