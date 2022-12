Finale Nürnberger Burg-Pokal 2023 niet alleen voor winnaars kwalificatiewedstrijden

Volgend jaar verandert er iets aan de manier waarop ruiters zich kunnen kwalificeren voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. In plaats van twaalf kwalificatiewedstrijden zijn het er nog maar acht, maar omdat er nog steeds twaalf plekken in de finale zijn, is de selectieprocedure anders.

Behalve de acht winnaars die zich in de wedstrijdserie direct plaatsen voor de finale, is er in Frankfurt ook een startplek voor de vier combinaties met hoogste scores in deze kwalificatieronde. Zo blijft het dus tot de laatste selectie spannend, wie er mee mag doen.

Agenda

De volgende wedstrijden zijn volgend jaar aangewezen als selectiewedstrijd:

19 – 23 april 2023 Horses & Dreams – Hof Kasselmann (Hagen a. TW.)

5 – 9 mei 2023 Maimarktturnier Mannheim (Mannheim)

17 – 21 mei 2023 Pferd International (München)

9 – 11 juni 2023 Longines Balve Optimum (Balve)

6 – 9 juli 2023 18. Bettenröder Dressurtage (Bettenrode)

27 – 30 juli 2023 Elmloher Reitertage (Elmlohe)

10 – 13 augustus 2023 Görlitz Summer Weeks Dressurturnier (Görlitz)

14 – 17 september 2023 Herbst-Meeting Darmstadt-Kranichstein (Darmstadt)

Finale

14 – 17 december 2023 Internationales Festhallen Reitturnier (Frankfurt)

Bron: Horse2Rider