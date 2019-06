Finales Greenpoint Kostendrukkers Cup en de Felix Hippisch Cup afgelast

Vandaag, 8 juni, stonden bij De Kroo in het Zeeuwse Nieuw en St Joosland de finales van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup en de KNHS-Felix Hippisch Cup op het programma. Helaas hebben alle betrokken partijen na goed overleg het besluit moeten nemen de wedstrijd niet door te laten gaan.

De hevige wind in grote delen van het land raakt ook Zeeland hard en om veiligheidsredenen is dan ook besloten de wedstrijd af te gelasten. Over het al dan niet verrijden van de finales op een andere datum wordt later een besluit genomen. De deelnemers zijn persoonlijk geïnformeerd.

Bron: KNHS