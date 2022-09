Finalisten KNHS-Anemone Horse Trucks Cup bekend

Na de competitiewedstrijden van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup zijn de combinaties bekend die zich geselecteerd hebben voor de finale, die op 17 en 18 september in Exloo wordt verreden. Bij de young riders gaat Brandy Bos met Florett W (v. Jazz) met de beste kaarten naar de finale. Bij de junioren voeren Lara van Nek met Fariska (v. Vivaldi) en Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur) met eenzelfde puntentotaal de lijst van finalisten aan. Robin Dicker behaalde zowel met Helena (v. Don Tango B) als met Happy Feet (v. Tuschinski) het maximale aantal punten bij de children. Bij de pony’s delen Esmee Boers met Beauty W (v. Orchard Boginov) en Sissi Gijsen met New Star (v. Speyksbosch Nelson) de eerste plaats in de eindstand.

Alle finalisten rijden zaterdag 17 september het eerste onderdeel, de FEI landenproef. De beste zes combinaties van de landenproef rijden zondag 18 september de kür op muziek (children FEI individuele proef). De winnaar van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup 2022 is degene met de meeste punten, waarbij het percentage van de FEI landenproef en het percentage van de kür op muziek (children FEI individuele proef) bij elkaar worden opgeteld. Bij een gelijke eindstand is de uitslag van de kür op muziek doorslaggevend. Behaalde competitiepunten worden niet meegenomen naar de finale, in de finale beginnen alle combinaties met een schone lei.

Bij de young riders, junioren en pony’s gaan twaalf combinaties van start in de finale. Bij de children zijn dat er zeven.

Finalisten young riders

Brandy Bos met Florett W (v. Jazz)

Robin Heiden met Jivando S (v. Desperado N.O.P.)

Manon van Gils met Gino (v. Oscar)

Nienke Mol met Geisha (v. Florencio)

Liz Bouman met Happymood HF (v. Winningmood)

Floor van der Kuijl met Invita van de Loomansheide (v. Johnson)

Jo-anne Koch met Darabel (v. Westpoint)

Rosa Vlaar met Jendy DH (v. Hofrat)

Sharina Mandemakers met Guns N’ Roses (v. Voice)

Tatum Nugteren met Denver (v. Jazz)

Roos Mol met Ilias (v. Zhivago)

Charlotte Wensing met Dame Blanche (v. Charmeur)

Finalisten junioren

Lara van Nek met Fariska (v. Vivaldi)

Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur)

Mirthe van Doremalen met I Am Special (v. Charmeur)

Fleur Kempenaars met Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods)

Yasmin Westerink met Dibert L (v. Vivaldi)

Micky Schelstraete met Knight Rider (v. Uphill)

Jamie van Egdom met Dancing Soulmate (v. Jazz)

Sytske de Jong met Damoiselle (v. Vivaldi)

Kyra Jonkers met Eyecatcher (v. Uphill)

Maud van Walstijn met Eva Lynn (v. Wynton)

Lize van den Heuvel met Hilton-s (v. Florencio I)

Jessica Nesselaar met Wendie (v. Kennedy)

Finalisten pony’s

Esmee Boers met Beauty W (v. Orchard Boginov)

Sissi Gijsen met New Star 8 (v. Speyksbosch Nelson)

Bridget Lock met Nespresso (v. Fs Numero Uno)

Lemoni Dicker met Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso)

Kyra Hingstman met Goldwyn (v. Golden Rock)

Sanne Glissenaar met Filippo (v. Kantje’s Carlando)

Jolien Felix met Golden Challenge (v. FS Golden Moonlight)

Dominique van Dalsen met Zky (v. Zodiak Boy For Future)

Sofie van Rooij met Golden Boy (v. Golden Rock)

Djuli van Winden met Vlagberg’s Champion (v. Desperado)

Robin van Vugt met Need for Speed (v. Fs Numero Uno )

Lorna Verweijen met Noordhof’s Surprise (v. Brummerhoeve’s Boss)

Finalisten children

Robin Dicker met Helena (v. Don Tango B)

Robin Dicker met Happy Feet (v. Tuschinski)

Sophie van Norel met Itrina (v. Dream Boy)

Jente Nes met Sempre Avanti (v. Roman Nature)

Britt Kikkert-van der Linde met Dark Knight Texel (v. Wynton)

Laura Brand met Paco Rabanne (v. Hagelkruis Valentijn)

Lorna Verweijen met Issydé van Asten (v. Irakion)

Bekijk hier de volledige eindstand van de competitiewedstrijden

Bron: KNHS