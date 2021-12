Finalisten KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup bekend

Na de competitiewedstrijden van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup zijn de combinaties bekend die zich geselecteerd hebben voor de finale. Bij de junioren gaan Evi van Rooij met Don-Tango B (v. Contango) en Micky Schelstraete met Gregwaard (v. Florencio) met de beste kaarten naar de finale. Beiden wonnen twee competitiewedstrijden. Bij de young riders won Robin Heiden met Gasmonkey (v. Tuschinski) twee competitiewedstrijden en daarmee voeren zij in deze leeftijdscategorie de lijst van finalisten aan. De finale wordt op 30 december verreden bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland.

De behaalde resultaten in de competitiewedstrijden worden niet meegenomen naar de finale, daarin beginnen alle combinaties op 0. In de finale rijden alle combinaties de landenproef. De beste zes combinaties rijden vervolgens de kür op muziek. Beide proeven tellen mee voor de eindstand. De winnaar van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup 2021 is degene met de meeste punten, waarbij de percentages van de landenproef en kür bij elkaar worden opgeteld.

Finalisten

Bij de junioren gaan twaalf combinaties van start in de finale. Door eenzelfde puntentotaal op de twaalfde plaats bij de Young Riders, mogen in deze leeftijdscategorie dertien combinaties naar de finale op het Oudejaars Concours bij De Kroo.

Junioren

Evi van Rooij, Don-Tango B (v. Contango)

Micky Schelstraete, Gregwaard (v. Florencio), eigen reservepaarden Knight Rider (v. Uphill) en Elcapone (v. UB 40)

Lara van Nek, Fariska (v. Vivaldi), eigen reservepaard Jatilinda (v. All at Once)

Maura Knipscheer, Isabeau (v. Charmeur)

Margje Janssen, Elma (v. Jazz)

Nina Woerts, Haristo (v. Charmeur)

Demi Feijs, Dordogne DN (v. Daloxe Corton D.N.)

Sanne van der Pols, Cuvanck PP (v. Downtown)

Chiel van Bedaf, Key-West Texel (v. Toto JR.)

Levy Janssen, Evita Ronia (v. Westpoint)

Kyra Jonkers, Eyecatcher (v. Uphill)

Sytske de Jong, Damoiselle (v. Vivaldi)

Young riders

Robin Heiden, Gasmonkey (v. Tuschinski)

Brandy Bos, Florett W (v. Jazz)

Daphne van Peperstraten, Greenpoint’s Hotmail (v. Apache)

Marten Luiten, Tailormade Zofie (v. Overgaard’s Zachsu)

Sanne van der Pols, Excellentie (v. Don Schufro)

Shanna Baars, Farzana G (v. Ampère), eigen reservepaard Fernando (v. Westpoint)

Annemijn Boogaard, Fullspeed TC (v. Ziësto)

Merel van Wallenburg, Digo (v. Johnson)

Fleur Prinsen, Fame (v. San Amour)

Evi van Rooij, Edea (v. Johnson)

Brem Beers, Casey-Olivia (v. Vivaldi)

Sharina Mandemakers, Guns N’ Roses (v. Voice)

Lauren Neville, George (v. Johnson)

Bron: Persbericht KNHS