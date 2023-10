Finalisten KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie bekend

Na de competitiewedstrijden van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie zijn de finalisten bekend. De finales van de competitie voor de combinaties in de Lichte Tour, U25 en Grand Prix worden verreden op Indoor Friesland, op vrijdag 20 oktober.

In de Grand Prix gaat Geert-Jan Raateland als favoriet naar de finale. Met VMF Chardonnay won hij drie van de vier competitiewedstrijden waaraan hij deelnam. De eindstand in de Lichte Tour wordt aangevoerd door Renate van Uytert-van Vliet. De amazone neemt zowel de eerste als de tweede plaats in. Ze neemt de KWPN-goedgekeurde hengst In Style mee naar de finale. In de U25 verzamelde Diana van de Bovenkamp met Excellent Black de meeste punten.

De behaalde resultaten in de competitiewedstrijden worden niet meegenomen naar de finale, daar beginnen alle combinaties met een schone lei. In de finale rijden alle combinaties de Kür op muziek.

Finalisten Grand Prix

Geert-Jan Raateland met VMF Chardonnay (v. Westpoint) Corinda Luttjeboer met Cirano DC (v. United) Laurens van Lieren met Grandeur A (v. Jazz) Nel Rensen-Gijsen met Dodi (v. Zidane)

Finalisten U25

Diana van de Bovenkamp met Excellent Black (v. Painted Black) Quinty Vossers met Hummer (v. Charmeur) Margot Arkema met Happy4Feet (v. Zambuka) Anne de Jong met Graffit (v. Apache) Kim Noordijk met Joep (v. Desperado) Estelle van Herwijnen met Surabaya (v. Sir Donnerhall I)

Finalisten Lichte Tour

Bron: KNHS