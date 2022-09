Finalisten KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie bekend

Na de competitiewedstrijden van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie zijn de combinaties bekend die zich geselecteerd hebben voor de finale. Daaronder Thalia Rockx en Kimberly Pap, die allebei deel uitmaken van het KNHS Talententeam. Beide amazones hebben zich geselecteerd met twee paarden. De finale wordt op 14 oktober tijdens Indoor Friesland in Leeuwarden verreden.

Thalia Rockx won met Verdi de la Fazenda drie competitiewedstrijden en gaat daarmee als grote favoriet naar de finale. Ook in de U25 voert Thalia Rockx de lijst van finalisten aan. In deze klasse rijdt de amazone uit Roosendaal Gerda Nova de la Fazenda. In de Lichte Tour gaat Kimberly Pap met Floris met de meeste punten naar de finale. De combinatie won twee competitiewedstrijden maar dat deden Renate van Uytert-van Vliet met In Style en Anouk Ivits met Iris ook. Het belooft dus een spannende finale te worden.

Schone lei

De behaalde resultaten in de competitiewedstrijden worden niet meegenomen naar de finale, daarin beginnen alle combinaties met een schone lei. In de finale rijden alle combinaties de kür op muziek. De winnaar van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie (per categorie) is degene met het hoogste percentage.

Finalisten Grand Prix

1 Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As)

2 Jeanine Nieuwenhuis met Great Lady TC (v. Bretton Woods)

3 Anouk Noordman met Atze (v. Astor)

4 Laurens van Lieren met Grandeur A (v. Jazz)

5 Carlijn Huberts met Watoeshi (v. Rousseau)

6 Lotte Meulendijks met MDH Welt Hill (v. Welt Hit II)

Finalisten U25

1 Thalia Rockx met Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov)

2 Bo Oudhof met Colt Sollenburg (v. Vivaldi)

3 Kimberly Pap met Just A Dream (v. Dream Boy)

4 Myrthe Wedda met Diamond Geezer (v. Diamond Hit)

5 Anne de Jong met Graffit (v. Apache)

6 Lotte van den Herik met Giovanni VDH (v. Ampère)



Finalisten Lichte Tour

1 Kimberly Pap met Floris (v. Ampère)

2 Renate van Uytert-van Vliet met In Style (v. Eye Catcher)

3 Anouk Ivits met Iris (v. Lord Leatherdale)

4 Laurens van Lieren met Imposant (v. Everdale)

5 Margot Arkema met Gavaristo (v. Tango)

6 Marielle Oomen met Jillz (v. Johnson)

Bekijk hier de volledige eindstand van de competitiewedstrijden

Bron: Persbericht