Finne T. fan ‘e Boppelanen (Jehannes 484) en Crystal Jede (Alwin 469) winnen finale Bestgaand Rijpaard

Het Bestgaand Rijpaard op de fokdag van fokvereniging Ta it Bihâld op zaterdag 23 juli werd bij de hengsten en ruinen gewonnen door Heleen de Haas met Finne T. fan ‘e Boppelanen (Jehannes 484) die met veel schakelend vermogen en mooi met het schoft omhoog door de baan bewoog. Bij merries was de titel voor Lisanne Veenje met Crystal Jede Kroon Sport AAA (Alwin 469), die een dag eerder ook de rubriek Tuigen onder het zadel wonnen.

De tweede plaats bij de hengsten was voor Jildau Hart met de vierjarige Gouverneur fan ’t Hertefean (Nane 492). De derde plaats was voor Afke Weidenaar met de 10-jarige Maile fan Klaieterp Sport (Stendert 447). Bij de merries was het zilver voor wederom Heleen de Haas nu met Wolkje T. fan ‘e Boppelanen Sport (Beart 411) en de derde plaats was voor Nynke Bouma-Vaatstra met Kroonmerrie Sjoeke van Ravenswoud Sport AA (Wimer 461).

Veel kwaliteit

Met 36 deelnemers in totaal werden verdeeld over de ochtend verschillende rubrieken gereden. Juryleden Kenna Bakker en Ludo van der Weide waren te spreken over de kwaliteit van de paarden bij zowel de merries als de hengsten. ‘Er werd echt goed gereden, de paarden werden vriendelijk voorgesteld en we hebben af en toe echt even onderling moeten discussiëren want de punten lagen soms behoorlijk dicht bijelkaar’, aldus Kenna Bakker. ‘Toch staken Heleen met Finne en Lisanne met Crystal er wel duidelijk bovenuit. Heleen reed mooi voorwaarts met veel tempowisselingen en het schoft mooi omhoog en Crystal van Lisanne was gewoon in alle drie gangen erg sterk en heeft een enorm actief en ondertredend achterbeen. De merrie heeft veel techniek in de benen maar ook lossigheid in het lichaam en kan makkelijk schakelen.’

Bron: Phryso