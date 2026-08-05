First Romance maakt succesvolle comeback met Dorothee Schneider

Savannah Pieters
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First Romance maakt succesvolle comeback met Dorothee Schneider featured image
Archieffoto Dorothee Schneider met First Romance. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Na een langdurige blessureperiode heeft First Romance (Fürst Romancier x Day Dream) onder Dorothee Schneider zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. De inmiddels zestienjarige Baden-Württemberger keerde eind juli in Darmstadt-Kranichstein terug in de Grand Prix en bekroonde zijn comeback direct met een overwinning. Afgelopen weekend voegde de combinatie daar in Elmlohe de zege in de Grand Prix Spécial aan toe, met een score van ruim 74%.

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