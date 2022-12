Fischer vervangt Schiergen in Burg-Pokal finale

Heiner Schiergen brengt Imperato Bonito (Chin Chan x Jazz) morgen niet aan de start in de kwalificatieproef van de Nürnberger Burg-Pokal finale. Schiergen trekt de KWPN-gefokte hengst 'in het belang van het paard' terug. Lukas Fischer neemt zijn plaats in met Querida Mia (Quotenkönig x Ravallo).