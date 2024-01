Flanell verslaat Franklin in nationale Grand Prix in Ankum

Flanell (Apache x Don Schufro) en de KWPN-goedgekeurde hengst Franklin (Ampère x Ferro) gingen in 2016 de strijd met elkaar aan op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Flanell werd daar, toen nog met fokster Veronique Roerink in het zadel, zevende in de finale. Franklin werd met Severo Jurado Lopez zesde in de kleine finale. Vandaag, acht jaar later, namen de twee KWPN'ers het opnieuw tegen elkaar op in de nationale Grand Prix van Ankum. Semmieke Rothenberger stuurde Flanell met 75,90% naar een afgetekende overwinning, Malin Wahlkamp-Nilsson en Franklin werden met 71,833% tweede.

Rothenberger en Flanell scoorden over de gehele linie veel 7,5-en en achten, maar toch stonden er ook nog een paar onvoldoendes (voor het halthouden en achterwaarts gaan en de overgang passage-stap) op het protocol. Daarmee zit er voor de combinatie zeker nog rek in de score. Rothenberger reed Flanell afgelopen zomer voor het laatst de ring binnen. In de Aken bleven ze toen met 68,609% ver onder hun kunnen, in de Kür kwam er toen een 75%-plus score op het protocol te staan.

Franklin naar bijna 72%

Voor Franklin lag de focus de afgelopen jaren meer op het dekken dan op de sport en hij liep maar een handjevol wedstrijden. Ankum is pas zijn vierde concours met Wahlkamp-Nilsson. In maart vorig jaar reed de stalamazone van Patrik Kittel de hengst in zijn eerste Inter II, in juni volgde het Grand Prix-debuut (72,33%). Daarna liep hij nog een nationale wedstrijd in augustus. Franklin maakte in Ankum indruk met verruimingen en de appuyementen. De eerste piaffe en de laatste piaffe waren het best, voor de tweede piaffe werden er kleine voldoendes (twee zessen en een 6,5) genoteerd.

Uitslag.

Bron: Horses.nl