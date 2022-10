Fleur Prinsens YR-paard Fame naar Duitse jeugdamazone

Fleur Prinsen heeft haar internationale young riders-paard Fame (San Amour x Gribaldi) verkocht. De twaalfjarige KWPN-ruin zet zijn carrière voort onder het zadel van de Duitse jeugdamazone Angelina Kehr.

“Ik ben heel blij dat we zo’n fijne plek voor Fame hebben gevonden, waar hij het top krijgt en hij sportief gezien alle kansen krijgt samen met Angelina. Al is het ook moeilijk dat hij onze stal heeft verlaten, maar ik ben ervan overtuigd dat ze daar ook heel blij met Fame zullen zijn”, aldus Prinsen.

De amazone kreeg Fame vier jaar geleden in haar bezit. Ze waren onder andere eerste reserve voor het EK junioren in Hongarije, wonnen brons op het NK junioren en waren succesvol op meerdere CDI’s, waaronder in Le Mans, Lier en Exloo.

Bron: Persbericht