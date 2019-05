Floor van Kempen gaat Diederik van Silfhout voorbij

Zowel Floor van Kempen met Echt Mooi (Voice x Sandreo) als Diederik van Silfhout met de KWPN-hengst Impression (Don Schufro x Ferro) komen pas sinds kort uit in het ZZ-Zwaar. Op de eerste dag van de Subtop driedaagse in Houten troffen beide grote kanshebbers op eremetaal later deze maand op het NK Dressuur in Ermelo elkaar voor het eerst in de ring. Dat duel pakte vandaag uit in het voordeel van Van Kempen.

Aan de zegereeks van Floor van Kempen en Echt Mooi lijkt geen einde te komen. Op de KNHS Indoorkampioenschappen van afgelopen maart wonnen ze de titel in het ZZ-Licht. Vlak daarna waren ze op Indoor Brabant de beste in de kür op muziek. Ook de overstap naar het ZZ-Zwaar bleek geen enkel probleem. Het debuut in die klasse wonnen ze met dik 74 procent. Nu werd de proef van het duo beloond met 74,500%.

Nieuw pr Impression

In vergelijking met de tienjarige Echt Mooi is Impression met zijn zes jaar nog echt ‘een broekie’. De KWPN-hengst maakte onder Van Silfhout vorige maand met twee scores royaal in de 72% een indrukwekkend debuut in het ZZ-Zwaar. Vandaag werd het met een nieuw persoonlijk record van 74,000% de tweede plaats.

Ook Filion dik boven de 70

Ook Dominique Filion reed een dikke 70 procent bij elkaar. Haar score met Winters Grand Amour (v. United) kwam uit op 73,900% en daarmee de derde plek in deze sterke top drie.

PSG wel voor Van Silfhout

Naast zijn succes in het ZZ-Zwaar was Diederik van Silfhout ook in de Prix St. Georges goed op dreef. Hier reed hij de tienjarige Hannoveraanse merrie Fine Surprice (v. Fiorano) met 72,79% naar de overwinning. Ook Dominique Filion mocht opnieuw optreden in de prijsuitreiking, die in Houten te paard werd verreden. Met Winters Diego (v. Flemmingh) noteerde ze de tweede score van 70,59%.

Van Zwambagt twee keer in de prijzen

Febe van Zwambagt eindigde twee keer in de top vijf van de Prix St. Georges. Met Virbac Fritz (v. Florencio I) werd ze derde met 69,49%. Daarnaast stuurde ze Fyeo (v. United) met 67,13% naar de vierde plek. Olga Boucher en haar eigengefokte Houdini la Haya (v. Krack C), het jongste paard in deze rubriek, sloten met 66,54% aan op de vijfde plaats.

Lees ook:

Theo Hanzon begint ‘Into the season’ met dik 71%: ‘Dag één is gelukt’

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl